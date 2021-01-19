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Лекцию о трансовых состояниях в музыке перенесли в псковский «Лофт»

Место проведения лекции искусствоведа Элины Андриановой переносится из большого концертного зала Псковской областной филармонии в креативное пространство «Лофт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Лекция состоится 9 апреля на улице Спортивной, 1Б. Время начала встречи – 15:00.

Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

Мероприятие пройдет в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». Автор познакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки. Тема встречи - «Минимализм. Как работает музыка из трех нот».

«При прослушивании музыки минималистов может возникнуть целый ряд вопросов: "Это классическая музыка или эстрадная? Зачем композитор повторяет много раз одно и то же? Но ведь и я так могу написать, в чем гений композитора?" – с этими и другими вопросами попробуем разобраться на лекции. Заодно поговорим об истории и главных представителях этого направления, восточных практиках, трансовых состояниях и важности принципа "меньше – значит больше"», – отметила Элина Андрианова.

Добавим, Элина Андрианова – выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (специальность «композиция»). С 2019 года – магистрантка программы «Музыкальная критика» на факультете свободных искусств и наук (СПбГУ). Ее сфера интересов – современная академическая музыка (тема выпускной квалификационной работы «...un temps de silence... Микаэля Жарреля: к проблеме реализации принципов концертности в музыке XXI века»). В 2018-2019 годах работала координатором в Санкт-Петербургском центре современной музыки reMusik.org. В 2019 году стала участницей лаборатории молодых музыкальных критиков Stravinsky.Online.