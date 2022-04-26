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Сцена / Проекты

Билеты на лазерное шоу в Пскове стали доступны по Пушкинской карте

26.04.2022 11:02|ПсковКомментариев: 0

Билеты на мультимедийный спектакль, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Великого, стали доступны по «Пушкинской карте». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, мероприятие пройдет с 29 апреля по 10 мая на территории Довмонтова города Псковского кремля.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о событиях России конца XVII - начала XVIII века. Посетители узнают о победах русского флота и армии, какую роль отводил Петр Первый Пскову и Великим Лукам в Северной войне, о том, как был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российской империи. Гости прикоснутся к ключевым событиям эпохи, великим делам и победам первого Российского императора.

Этот уникальный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в области 350-летия со дня рождения Петра I.

«В 20-минутном видеоролике найдут воплощение все замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки постановщиков. Это уникальный красочный световой спектакль будет интересен и взрослым, и детям», - заверили в ТКД.

Начало показов лазерного шоу в 21.30 и 22.30 – по два показа в день. Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, которые можно будет приобрести в кассе Псковской областной филармонии и онлайн. Дети до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.

Время работы кассы филармонии следующее:

  • 30 апреля с 11.00 до 18.00;
  • 1 мая с 11.00 до 18.00;
  • 2 мая с 11.00 до 19.00;
  • 3 мая с 11.00 до 19.00;
  • 4 мая с 11.00 до 20.00;
  • 5 мая с 11.00 до 20.00;
  • 6 мая с 11.00 до 20.00;
  • 7 мая с 11.00 до 19.00;
  • 8 мая с 11.00 до 18.00;
  • 9 мая с 11.00 до 18.00;
  • 10 мая с 11.00 до 19.00.

Технический перерыв длится с 15.00 до 16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.

Организаторами проекта в регионе выступили администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция.

Теги: #ТКД #Кремль #лазерное шоу
Источник: Псковская Лента Новостей
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