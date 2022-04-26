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Лекцию об истории русской музыки организуют для псковичей

Цикл лекций о музыке, подготовленный Псковской областной филармонией, продолжается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, 30 апреля состоится очередная лекция искусствоведа Элины Андриановой в креативном пространстве «Лофт».

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Темой встречи станет «Краткая история русской музыки: от Глинки до Скрябина». В этот раз Элина Андрианова поговорит со зрителем о русской классической музыке. На лекции Элина Андрианова обсудит самые важные и интересные события, закономерности и метаморфозы русской классики с XIX века до первой четверти XX века.

На обзорной лекции каждый найдет для себя ответы на вопросы об истоках и развитии отечественной классики. Кто есть кто в русской дореволюционной музыке? Какие идеи и политические события формировали композиторов и как они, в свою очередь, откликались на повседневность музыкой?

Лекция будет простой и веселой, подойдет как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки, отметили в ТКД. Можно приходить с детьми.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии. Кроме того, мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Мероприятие пройдет по адресу: улица Спортивная, 1Б