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Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих и слабовидящих прошел в Пскове

Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих и слабовидящих прошел в псковской галерее «Цех» 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Его участниками стали подопечные благотворительной организации «Росток» из Порхова и учащиеся коррекционной школы №7 города Пскова.

Ведущая Екатерина Беликова предложила участникам, среди которых были и слабовидящие, и тотально незрячие, создать свой автопортрет или выразить через фигурку из пластилина черты своего характера, эмоции, воспоминания.

«Задача мастер-класса – познакомить ребят друг с другом, пообщаться, подтолкнуть их к творчеству. Также у нашей встречи есть психологическая задача – помочь участникам заглянуть внутрь себя и рассказать другим, как они себя видят. Хочется, чтобы эти ребята избавились от чувства, что кто-то их не понимает», – отметила Екатерина Беликова.

Участники мастер-класса из благотворительной организации «Росток» с искусством скульптуры знакомы не понаслышке. Некоторые из них работают в интеграционных мастерских. «Моя профессия – скульптор. Сегодня я вылепил из пластилина кота и собаку. Я люблю животных, и у нас дома были кошечка и собачка», – поделился он.

«Я сделал дом из пластилина. Таким был мой родной дом, где я жил с родителями. Сейчас его нет, даже фундамента не осталось. И я захотел его слепить», – рассказал еще один участник мероприятия.

«А я леплю лотос, он символизирует невинность, честность, бескорыстие и чистоту намерений», – отметила ученица.

Прошедший мастер-класс – часть проекта «Особенный зритель», в рамках которого в Псковском театре драмы проводятся показы спектаклей с тифлокомментированием, уже состоялся мастер-класс по лепке из пластилина, а также недавно завершилась выставка «История скульптуры на ощупь». Проект «Особенный зритель» реализуется в рамках программы «Культура российской провинции» Российского фонда культуры.