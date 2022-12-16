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Сцена / Проекты

Псковская филармония и «Кванториум» выпустили тизер сказки «Щелкунчик». ВИДЕО

23.12.2022 12:15|ПсковКомментариев: 3

Детский технопарк «Кванториум Псков» и Псковская областная филармония презентуют совместный проект - сказку с оркестром «Щелкунчик» 8 января. Команды технопарка в течение двух месяцев трудились над визуальным оформлением мероприятия в рамках своих учебных программ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филармонии.

Видео и фото: пресс-служба Псковской областной филармонии

Часть проектов псковичи уже могут увидеть. Например, витрина филармонии оформлена силами кванторианцев. Ребята сконструировали и вырезали детали для фигурок Щелкунчика и лошадки, эти герои сейчас украшают вход в здание. Там же есть баннеры с QR-кодами, ведущими на тематический квиз и дополненную реальность.

В первом случае можно ответить на вопросы по «Щелкунчику» и получить в подарок десерт при покупке напитка в кофейне KF, а с помощью дополненной реальности перенесете героя сказки в окружающее пространство. Реализовать этот проект удалось благодаря сотрудничеству с платформой для работы с дополненной реальностью AR Studio.

«Каждый учебный цикл в "Кванториуме" завершается проектной деятельностью. Дети могут предложить тему для проектов самостоятельно, исходя из существующих проблем, либо с такой "проблемой" к нам обращаются другие организации. Работать с реальными задачами детям вдвойне интереснее, они понимают, что их работа может принести пользу, они учатся сотрудничать, задавать вопросы, учитывать пожелания или наоборот настаивать на своем решении», - отметила директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева. 

Для филармонии работа с молодым поколением - новый вектор развития. Программа сезона выстраивалась таким образом, чтобы привносить что-то прогрессивное и современное, отмечают в пресс-службе. Сюда можно отнести и опыт работы с искусственным интеллектом - сгенерированные нейросетью изображения иллюстрировали открытие сезона. 

«В первую очередь, "Кванториум” - это передовая организация, это дети, интересующиеся технологиями. И через наше сотрудничество мы хотели познакомить этих детей с филармонией, с миром классической музыки. Результат от проделанной работы превзошел наши ожидания! И вдвойне приятно, что этот проект сделан детьми и для детей» - сказал директор областной филармонии Сергей Жаворонок.

 

Для сказки ребята также подготовили серию видеороликов с Щелкунчиком и другими героями, с помощью нейросети помогли создать афишу мероприятия, сделали серию открыток с дополненной реальностью. Сами школьники отмечают: было трудно поверить, что проекты действительно пойдут в работу.

«Когда я увидела у входа в филармонию стенд с нашим квизом, то была в восторге. Мы с командой думали над вопросами, верстали сайт, продумывали оформление, очень старались. И вот результат нашей работы в центре города», - сказала кванторианка Анна Леонтьева. 

Добиться хороших результатов, говорит Михаил Иванов (в команде он моделировал Щелкунчика для видеоролика), получилось благодаря слаженной работе каждого участника. 

«Я доволен нашим результатом! Мы смогли своей небольшой командой сделать в срок все анимации. У каждого была своя роль: симуляции и материалы, анимация и персонажи, локации и окружение. Иногда возникали сложности, но мы со всем справились», - сказал кванторианец Михаил Иванов.

Для школьников, участвующих в проекте, их родителей и друзей руководство филармонии подарило пригласительные билеты на сказку с оркестром. Там ребята смогут послушать знаменитое музыкальное произведение и увидеть результат своей работы с другими зрителями. 

Над проектами работали: Милена Бахарева, Светлана Помылева, Алиса Степанова, Артем Луарсабян, Владислав Зайцев, Игорь Биловус, Илья Щембелов, Алексей Красилов, Константин  Голобородько, Алёна  Ильина, Анна Леонтьева, Анна Макар, Анастасия Мохова, Наталья Каптыгина, Алексей Железов, Арина Лосева, Захар Болоболов, Полина Кудрявцева, Ольга Денисенко, Алина Сюбаева, Лилия Содель, Павел Жуков, Михаил Иванов, Дарья Ванярина, Платон Тарасов, София Александрова, Георгий Черенков, Юлия Печуренко, Елизавета Садкова. Наставники «Кванториума»: Игорь Лубягин, Антон Соболев, Анастасия Алмазова, Виктория Зарецкая. 

Теги: #псков #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
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