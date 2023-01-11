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Порядка 10 невест посетили День открытых дверей в особняке Лавриновского в Пскове

Порядка 10 невест посетили День открытых дверей в особняке Лавриновского в Пскове 11 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свадебный и портретный фотограф, которая вошла в топ-100 фотографов России на премии Russian Photo Awsrds 2021, Ольга Терехова встретила гостей и рассказала, как организовать свадебный тайминг с учетом съемок, что такое золотой час и почему на улице лучше снимать на рассвете или на закате, есть ли в свадебной фотографии своя мода.

«Свадебная индустрия сильно шагнула вперёд, сейчас исчезли рамки, пара может делать всё, что угодно. Я хочу рассказать о моде, а не о традициях на сегодня. Свет, атмосфера и вся флористика влияет на торжество. Для красивой, современной картинки на банкете или на камерном ужине фотограф обязателен, так как он сможет передать ваш самый волнительный момент. Также всегда нужен ведущий, чтобы он мог организовать мероприятие своим чередом», - рассказала фотограф.

Она показала примеры своих свадебных работ, демонстрируя невестам, какие интересные варианты фотографий можно оформить для свадебного альбома. Так, она показала камерную свадьбу со свечами, ужин для двоих и креативный сюжет «утра невесты».

Также гости получили рекомендации от ведущего стилиста и визажиста города Пскова Юлии Румянцевой и стилиста по причёскам Екатерины Дементьевой.

Девушки рассказали, в чем лучше быть на «утро невесты», нужны ли родственники в ЗАГСе, если есть выездная регистрация, нужен ли дресс-код для гостей на свадьбу, как правильно собрать образ невесты, насколько важны детали в образе невесты, последние тенденции украшений для причёсок, стили в свадебном макияже, как лучше готовить кожу лица и волосы к свадебному дню.

Невестам также рассказали, как проходит регистрация брака, куда проходят невеста и жених, куда проходят гости. У девушек также была возможность задать волнующие их вопросы, уточнить тонкости процесса.