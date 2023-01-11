Сцена / Проекты

Женихов и невест в Пскове научили рассчитывать алкоголь на гостей свадьбы

День открытых дверей для женихов и невест состоялся в особняке Лавриновского в Пскове в формате «Свадебный консультант» 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова рассказала гостям о возможностях особняка Лавриновского как культурного пространства для проведения торжественных награждений, конференций, лекториев, а также как площадки для фотосессий, профессиональных и личных торжеств.

О тонкостях свадебных фуршетов рассказала управляющая рестораном в отеле «Покровский» Екатерина Вяткина. Она презентовала выездной барный кейтеринг, рассказала, какой формат кейтеринга подойдет для особняка Лавриновского, поделилась преимуществами свадебного фуршета перед традиционным банкетом.

Невесты и женихи интересовались, на какое количество гостей можно устроить фуршет в особняке Лавриновского, что лучше заказать на свадьбу кэнди бар или торт, как рассчитать алкоголь на одного гостя, нужен ли шатёр для летнего кейтеринга.

Начальник отдела специальных программ комитета юстиции Псковской области Неронов Александр провёл экскурсию по особняку. «Он погрузил в историю и раскрыл тайны великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова. Специалист отдела ЗАГС ответил на правовые вопросы молодожёнов и даже записал одну пару на подачу заявления о заключении брака», - рассказали в ТКД.

Проект «Свадебный консультант» позволяет молодоженам грамотно подготовиться к самому главному торжеству и учесть все нюансы, отметили в ТКД.

Следующая встреча пройдёт 8 февраля. Вход бесплатный, по предварительной записи.