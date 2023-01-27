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Мастер-класс Алексея Репникова пройдёт в Пскове 8 февраля

Мастер-класс руководителя Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова по медным духовым инструментам состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В мастер-классе примут участие студенты колледжа искусств, обучающиеся по классу тромбона, а также учащиеся ДМШ и ДШИ Пскова и области.

Алексей Репников учился в Музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова у Г. Страутмана, затем в Санкт-Петербургской консерватории у Б. Виноградова и В. Сумеркина по классу тромбона. В 2009 году проходил стажировку по специальности «симфоническое дирижирование» в классе А. Полищука.



С 1991 года – артист сценического оркестра Мариинского театра, с 1996-го – артист симфонического оркестра театра (группа тромбонов), с 2007-го – дирижёр сценического оркестра театра (дебютировал с балетом И. Ф. Стравинского «Весна священная»). С 2016 по 2020 годы также являлся заведующим оркестрами Мариинского театра. В Мариинском театре под управлением дирижёра были исполнены десятки классических, советских и современных балетов, а также спектакли Академии русского балета им. А. Я. Вагановой «Фея кукол» и «Щелкунчик». В качестве дирижёра с труппой Мариинского театра выступал в «Ковент-Гардене», «Фестшпильхаусе», «Метрополитан-опере» и «Кеннеди-центре». Гастролировал в Японии, Китае, Сингапуре, Таиланде, Германии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Испании, Италии, Великобритании, США, Канаде, Бразилии, Мексике. Является инициатором создания Большого брасс-ансамбля, международного фестиваля «Брасс-вечера в Мариинском», фестивального симфонического оркестра «Душа Санкт-Петербурга». С 2020 года – приглашённый дирижёр Большого театра, с 2021 года – музыкальный руководитель балета Михайловского театра.

С 2022 года Алексей Репников является художественным руководителем и главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Начало мастер-класса в 15:00. Вход свободный. Адрес музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2, малый зал (аудитория 413).