Женихам и невестам в Пскове расскажут об организации современной свадьбы

День открытых дверей для женихов и невест пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 8 февраля в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации.
«Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку - вас ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова», - отметили в ТКД.
Приглашенные спикеры, ведущий Михаил Черкасов и основатель компании по пиротехническим спецэффектам Кристина Дымова расскажут будущим молодоженам:
Вход бесплатный по предварительной записи.