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Женихам и невестам в Пскове расскажут об организации современной свадьбы

День открытых дверей для женихов и невест пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 8 февраля в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации.

«Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку - вас ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова», - отметили в ТКД.

Приглашенные спикеры, ведущий Михаил Черкасов и основатель компании по пиротехническим спецэффектам Кристина Дымова расскажут будущим молодоженам:

Как собрать близких и родных и создать самый теплый праздник любви?

Как сейчас проводятся свадьбы?

Нужны ли традиции? Старые традиции на новый лад.

Необычные активности на свадьбах.

Собираем ли деньги с гостей?

Как организовать нестандартную свадьбу?

Тяжелый дым на свадьбу: насколько безопасен?

Что выбрать цветной дым или холодные фонтаны?

Можно ли в помещении использовать холодные фонтаны как фотозону при разрезании торта?

Что выбрать: дорожки из фонтанов, веер или вертушки?

Вход бесплатный по предварительной записи.