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Сцена / Проекты

Мастер-класс по игре на гуслях состоялся в Пскове

13.03.2023 17:05|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс по игре на гуслях состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Солистка государственного оркестра «Гусляры России», лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладательница серебряной медали «Национальное достояние России» Ольга Алексеева стала наставником в рамках очередного мероприятия «Путь, выбранный однажды».

«Ольгу в Пскове знают как талантливого, много концертирующего исполнителя. За годы игры на гуслях и воспитания подрастающих музыкантов, у нее сформировался громадный багаж опыта, которым она с радостью поделилась», - отметили в ТКД.

Постановка рук, положение ног, логичность каждого движения при игре на гуслях - все это было подробно разобрано на мастер-классе, в котором участвовали ребята из музыкальных школ и студенты Псковского областного колледжа искусств. 

Во время концерта Ольга Алексеева исполняла произведения других авторов и свои собственные. «С особой душевной теплотой она вспоминает своего педагога Вениамина Кричевского, музыканта, основателя целой гусельной школы, представителем которой сейчас является сама Ольга Алексеева. Именно Кричевский открывал первые специализированные классы гуслей в Псковской области и за ее пределами. Своему педагогу Ольга посвятила проникновенную и лиричную композицию "Маленький принц"», - добавили в ТКД.

Проект осуществляется при финансовой поддержке правительства Псковской области.

Теги: #ТКД #гусли
Источник: Псковская Лента Новостей
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