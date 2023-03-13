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Сцена / Проекты

Артист Сергей Попков соберет свою команду участников «Живого пушкинского слова»

25.05.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

Заслуженный артист России, актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Попков соберет свою команду участников «Живого пушкинского слова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Приглашаю вас на конкурс “Живое пушкинское слово”. По принципу шоу “Голос” у нас будет четыре наставника, которые сформируют своими команды. Мы проведем для участников мастер-классы по сценической речи, будем учиться читать стихи. Потом отберем лучших из лучших и вместе с ними мы, наставники, сделаем представление по пушкинским произведениям. С удовольствием вас ждем!» – отметил артист.

Летом в Псковской области пройдет открытый региональный конкурс по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово». Одним из наставников конкурса в Пскове, который сформирует свою команду участников из подавших заявки, станет заслуженный артист России, педагог Сергей Попков. Прием заявок завершится 31 мая.

«Мне кажется, что пройти через поэзию Пушкина должен каждый человек. Это особенно важно для псковичей, потому что Александр Сергеевич освятил эту землю, бывал здесь неоднократно. И мы отдаем ему должное, потому что это фундамент нашей культуры», – подчеркнул артист.

Участниками конкурса «Живое пушкинское слово» могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Состязания пройдут в номинациях для чтецов (декламация) и вокалистов (вокал).

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь.

Прием заявок уже стартовал и завершится 31 мая.

Узнать более подробную информацию можно на официальной странице конкурса. Также новости конкурса будут публиковаться в соцсетях Псковского отделения СТД, Псковского и Великолукского драматических театров.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Теги: #конкурс #театр драмы #стихотворение
Источник: Псковская Лента Новостей
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