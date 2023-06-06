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Почти полсотни псковичей поборются за места в финале «Живого пушкинского слова»

Полуфинал открытого регионального конкурса по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово» состоится 17 июня в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Всего эксперты конкурса отсмотрели более 120 видеозаявок. В Великих Луках уже состоялся полуфинал, и наставники приступили к занятиям с конкурсантами. В Пскове имена финалистов станут известны 17 июня.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Полуфиналистами конкурса в Пскове станут чтецы и вокалисты от 10 до 65 лет – это жители и областного центра, и районов (Опочка, Бежаницы, Дедовичи, Дно, Плюсса, Новоржев, Остров и других).

Напомним, конкурс проходит в несколько этапов: в мае экспертный совет принял заявки и определил состав участников; в июне в Пскове и Великих Луках пройдут полуфиналы, в ходе которых наставники сформируют команды для подготовки исполнителей к финалу; в июне и в июле в двух городах состоится публичный финал конкурса; осенью победители вместе с профессионалами выступят в Пскове с литературно-музыкальной программой.

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый.

Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров. Следить за новостями конкурса можно на официальной странице.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».