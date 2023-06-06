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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня речь пойдет о премьере анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское».

Это история о том, как Пушкин совсем молодым, хоть уже очень известным в своём кругу человеком, попал в скучную (как ему сперва думалось) деревню. В ссылку, в неволю. И именно тут, в русской деревне, среди полей, холмов, лесов, говора, песен, книг, с ним произошло какое-то чудо…

Подробнее о сериале ведущая Анастасия Сливинская поговорит с генеральным продюсером проекта Игорем Гаврюшкиным и композитором Вячеславом Кругликом.

Задавайте вопросы гостям студии по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.