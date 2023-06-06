Псковичам покажут 26 серий анимационного проекта «Пушкин и... Михайловское» 10 февраля. Об этом генеральный продюсер анимационного сериала Игорь Гаврюшкин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Пушкин провел в Михайловском два года. У нас в сериале создано уже 52 серии, сериал разделен на четыре условных полусезона: лето, когда он попал в ссылку, осень, зима и весна. Это 13 серий. Первый сезон, который включает в себя 26 серий, будет представлен 10 февраля. Это лето и осень», – рассказал Игорь Гаврюшкин.
Он отметил, что длительность каждой серии составляет около 3 минут.
Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.
Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.