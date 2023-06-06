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Псковичам покажут 26 серий анимационного проекта «Пушкин и... Михайловское» 10 февраля

Псковичам покажут 26 серий анимационного проекта «Пушкин и... Михайловское» 10 февраля. Об этом генеральный продюсер анимационного сериала Игорь Гаврюшкин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пушкин провел в Михайловском два года. У нас в сериале создано уже 52 серии, сериал разделен на четыре условных полусезона: лето, когда он попал в ссылку, осень, зима и весна. Это 13 серий. Первый сезон, который включает в себя 26 серий, будет представлен 10 февраля. Это лето и осень», – рассказал Игорь Гаврюшкин.

Он отметил, что длительность каждой серии составляет около 3 минут.

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.