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Соединение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» с живой музыкой - это эксперимент, заявил продюсер

Соединение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» с музыкой симфонического оркестра – это эксперимент, и просмотр мультфильма в сопровождении живой музыки придаст ему новое понимание. Об этом генеральный продюсер анимационного сериала Игорь Гаврюшкин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Соединение самого мультфильма с музыкой симфонического оркестра – это эксперимент, но, мне кажется, должно быть очень празднично. Эффект от просмотра мультфильма в сопровождении симфонического оркестра будет намного сильнее, нежели просмотр мультфильма в гаджете, компьютере или даже кинотеатре. Живое исполнение должно дать другое понимание всему, что мы хотели заложить в этот мультфильм», – рассказал Игорь Гаврюшкин.

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.