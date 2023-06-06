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Мультфильм «Пушкин и... Михайловское» могут показать в городах по всей России

Мультфильм «Пушкин и... Михайловское» могут показать в городах по всей России. Об этом генеральный продюсер анимационного сериала Игорь Гаврюшкин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть планы показать мультфильм в других городах, мы ведем переговоры. Показ на Псковской земле для нас крайне важен, ведь от того, как пройдет это мероприятие, будет зависеть дальнейшая судьба проекта. Сейчас идут переговоры с Екатеринбургом, Петрозаводском, Владикавказом, Красноярском, Луганском, Казанью. Санкт-Петербург и Москва в том числе. В Москве думаем показать в парке Зарядье ближе к юбилею Пушкина тоже с симфоническим оркестром», – рассказал Игорь Гаврюшкин.

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.