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Дополнительный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с оркестром пройдет в Пскове

Второй показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 18 февраля в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824-го по сентябрь 1826 года. Именно в этот время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения. «Пушкин приезжает в Михайловское, вопреки своей воле, он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но, постепенно, поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и обитателей Михайловского. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара», - отметили в ТКД.

Напомним, первый показ мультфильма в сопровождении оркестра состоялся 10 февраля.