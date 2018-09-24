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Сцена / Спектакли

Псковский симфонический оркестр пополнился тремя новыми музыкантами

08.10.2018 15:13|ПсковКомментариев: 1
В октябре Симфонический оркестр Псковской филармонии взял в свой состав трех новых музыкантов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, на работу пришла альтистка Александра Швайкова, на должность концертмейстера ударных инструментов принят Андрей Казимир и Евгений Баранчиков - первая труба.

Директор симфонического оркестра Александр Чернявский считает это событие очень важным для коллектива: «Я очень рад, что у нас заполнились вакантные места, особенно, в группе ударный инструментов. Такие инструменты, как литавры, требуют опытных и достойных исполнителей, Андрей Казимир - один из таких музыкантов. Он возглавит нашу группу ударных инструментов. Что касается Александры Швайковой, то это музыкант с опытом, она начинала 14 назад работать в нашем оркестре, затем она училась в Петрозаводской консерватории и работала там в оркестре, а сейчас вновь вернулась к нам. Евгений Баранчиков окончил Военную музыкальную академию, затем работал военном оркестре, в нашем коллективе он пополнил группу медных духовых инструментов».

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии - это уникальный музыкальный коллектив, он был создан в 1996 году. На протяжении многих десятилетий он знакомит слушателей с творчеством ведущих отечественных и зарубежных композиторов, с шедеврами мирового музыкального искусства. В составе коллектива на сегодня 59 музыкантов - это выпускники Псковского музыкального училища и музыкальных вузов страны разных лет. В новом юбилейном 75-ом филармоническом сезоне пост художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра занял Николай Хондзинский. Он основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы.

По мнению директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой, оркестр растет и развивается: «Мы надеемся, на дальнейшее пополнение оркестра профессиональными, талантливыми музыкантами. Ведется большая работа, чтобы увеличить кадровый состав коллектива, привлекается административный ресурс, и я надеюсь, что в скором времени численный состав оркестра станет еще больше».

Добавим, что уже 21 октября в концерте «Звук создан Богом» Псковский симфонический оркестр будет выступать в обновленном составе. В программе концерта произведения Рихарда Вагнера и Петра Чайковского. Главный дирижер оркестра Николай Хондзинский, солирует Мария Баянкина (сопрано, Мариинский театр). Летом Мария Баянкина блестяще выступила на концерте «Лавандовая ночь», прошедшем на открытой террасе отеля «Покровский» в Пскове.

Своей красотой и ярким, искренним исполнением Мария покорила сердца псковичей, подарив надежду на скорую встречу.

Заказ и бронирование билетов на официальном сайте Псковской филармонии>>>

Источник: Псковская Лента Новостей
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