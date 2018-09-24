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Псковский театр драмы представляет тизер спектакля «Таланты и поклонники». ВИДЕО

Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина представляет новый тизер спектакля «Таланты и поклонники». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, создатель видео, Борис Никитин, руководитель звукотехнического отдела театра, выделил ряд символов и образов, которые решил использовать в этом видео. Важно было передать атмосферу спектакля с первых секунд тизера, показать новшества в подаче классической постановки по пьесе Островского. И уже вечером можно будет сравнить свои ощущения от просмотра с оригиналом – на большой сцене состоится показ спектакля «Таланты и поклонники».

Это постановка стала ярким финальным аккордом прошлого театрального сезона, а в новом сезоне спектакль с успехом прошел на сцене театра «Модерн» в Москве. Режиссер спектакля Владимир Золотарь, в главных ролях Евгений Терских, Ксения Тишкова, Максим Плеханов, Сергей Попков (заслуженный артист РФ), Виктор Яковлев (заслуженный артист РФ) и другие актеры театра.

В центре сюжета - молодая и талантливая актриса Александра Негина (в ее роли Ксения Тишкова), которая еле успевает отбиваться от назойливых воздыхателей. Один из них, отвергнутый, задумал испортить ей жизнь и сломать карьеру. Страсти кипят нешуточные: любовь и предательство, зависть, интриги, жертвы во имя сцены. С кем останется Саша: с бедным женихом - студентом, который учит ее, просвещает, готовит к порядочной жизни - или с таинственным меценатом, который обещает ей роскошь и головокружительный актерский успех?

Начало спектакля «Таланты и поклонники» в 19.00, заказ и бронирование билетов на сайте театра>>>