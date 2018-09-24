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В продаже появились дополнительные билеты на спектакль «Женихи» в БКЗ филармонии

В кассе Большого концертного зала Псковской областной филармонии появились дополнительные билеты на спектакль «Женихи».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, эта постановка вызвала большой интерес у псковских зрителей, и все билеты на нее были проданы за короткий срок. Уже 17 октября блестящий актерский дуэт Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравченко научит псковичей, как нужно выдавать дочерей замуж. Веселая, динамичная и юмористическая история точно придется по душе тем, кто хочет провести отличный вечер в компании любимых звезд.

Артисты познакомят зрителей с постановкой по пьесе Сергея Белова «Как родители дочке жениха выбирали». В спектакле заняты: Александр Панкратов-Черный, Татьяна Кравченко, Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Максим Лебедев, Сергей Горбунов. Режиссер - Михаил Елисеев.

Начало спектакля 19.00, продолжительность два часа с одним антрактом. Для зрителей 16+.

Заказ и бронирование билетов на сайте Псковской областной филармонии. http://www.philpskov.ru/afisha/?1511