Сцена / Спектакли

Театр эстрады Аркадия Райкина покажет в Пскове комедию «Играем Фигаро!»

30 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии будет показан спектакль Владимира Глазкова «Играем Фигаро!». Веселая музыкальная комедия по мотивам пьесы Бомарше станет настоящим подарком для поклонников эстрадного жанра - на сцену выйдет Юрий Гальцев и его ученики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пьеса «Севильский цирюльник» (первая из трилогии о Фигаро) была написана в 1775 году и сделала своего автора – французского писателя и публициста Пьера де Бомарше – одним из самых популярных комедиографов того времени. Созданный им образ насмешливого, остроумного и ловкого слуги вдохновил сразу нескольких композиторов на создание оригинальных опер. Самая известная из них – одноименная опера Джоаккино Россини. Благодаря музыке этого великого итальянца история Фигаро приобрела мировую известность. С тех пор для широкой публики она в первую очередь стала ассоциироваться с оперным искусством. При этом сама пьеса Бомарше – с его блистательными диалогами, яркими афоризмами и искрометным юмором – постепенно ушла в тень.

Владимир Глазков решил это исправить! Известный актер и режиссер, настоящий мастер комедийного жанра, он создал на сцене Театра Эстрады легкую, задорную и очень оригинальную постановку. Зрителей его нового спектакля ждут остроумные шутки, отточенные реплики, неожиданные перевоплощения, а также песни, танцы и весьма необычное музыкальное решение. Сценические номера будут сопровождать хиты бродвейских композиторов 60-х годов прошлого века.

Одну из ролей в спектакле «Играем Фигаро!» исполнит художественный руководитель Театра эстрады, заслуженный артист России Юрий Гальцев. А вместе с ним на сцену выйдут молодые актеры театра – выпускники мастерской Гальцева-Глазкова, уже завоевавшие любовь петербургской публики.

«Тут смешался глас рассудка с блеском легкой болтовни», - определил характер своей пьесы сам Бомарше. От духа французского комедиографа Владимир Глазков решил не отступать. Как обещает режиссер, несмотря на внешнюю легкость и игривость, его спектакль не станет просто веселым водевилем, оторванным от жизни. Актеры будут говорить со зрителем о важном и серьезном. Пусть и шутя.

Режиссер-постановщик: Владимир Глазков.

В спектакле заняты: Юрий Гальцев, Альберт Мкртчян/Илья Архипов, Владимир Глазков/ Кирилл Петров, Анастасия Кипина, Алексей Янко, Ольга Павлюкова, Алена Кухоткина, Анастасия Лазо, Анастасия Кастрица и др.

«Играем Фигаро!» 30 ноября, пятница, 19.00.

Цена: 500 - 1300 руб. Для зрителей 12+

Заказ и бронирование билетов на сайте Псковской областной филармонии.