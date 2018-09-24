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Спектаклю Псковского драмтеатра «Старик» исполняется год

26 октября на сцене Псковского драмтеатра будет показан спектакль московского режиссера Анны Потаповой по пьесе Максима Горького «Старик». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, это тот самый «классический театр», которого требуют многие зрители, к тому же очень достойный его образец. Спектакль отмечает год с момента появления на свет. Премьера его состоялась 21 октября 2017 года. По форме - это детективная история, по сути - размышление о совести и прощении.

В одном из интервью на вопрос: «Почему вы выбрали эту пьесу?», Анна Потапова ответила: «В частности, из-за Виктора Николаевича Яковлева. Он играет главного героя. Для того, чтобы ставить «Старика», нужно иметь старика. Я понимала, что в этой труппе он есть». «Плюс - это хорошая детективная история с хорошей любовной линией. Когда пьеса сильная, но имеет небольшую сценическую историю - это уже интрига. При этом интересно, что старика всегда играли только звезды: Михаил Царев, Юозас Будрайтис, Валерий Баринов, Николай Пастухов. То есть это звездная роль сама по себе», - отметила режиссер.

Виктор Яковлев - один из ведущих актеров театра, заслуженный артист России. В 2019 году исполняется сорок лет, как он служит на псковской сцене. За это время он сыграл более ста ролей, каждая из которых заслуживает особого внимания. «Роль Старика безусловно интересна, тем более, когда режиссер видит только тебя в определенной роли и хочет именно с тобой работать. Поэтому для меня. это совершенно новый этап в профессии и спектакль стал очень серьезной работой. В новом качестве выступил и театр, и коллеги сумели по-новому подойти и раскрытию своих ролей. Хочется верить, что спектакль вызовет интерес у тех, кто идет в театр не просто развлечься, но и познакомиться с настоящим искусством, интересуется театральными людьми, как личностями и конечно, хочет найти ответы на жизненные вопросы. Для тех, кто идет в театр за мыслю, за душой, и сердцем…» - подчеркнул Виктор Яковлев.

Добавим, увидеть спектакль «Старик» на псковской сцене можно будет 26 октября в 19.00. Пьесу Максима Горького, созданную почти сто лет назад, не зря называют редкой - режиссеры нечасто осмеливаются ставить ее на театральной сцене. За всю историю существования материала только пять театров решились создать на его основе спектакль, в их числе Малый театр, Театр Российской Армии. В 1962 году «Старик» с успехом шел и на сцене Псковского академического театра. Спустя 55 лет наш театр вновь вернулся к этой пьесе.

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