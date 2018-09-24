Сцена / Спектакли

К новому году Псковский театр кукол готовит сказочную премьеру

С 22 декабря на сцене Театра кукол спектакль «Снежная королева». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Новогодняя сказка о добре, дружбе, и, конечно же, о зимнем волшебстве. В тихий уютный городок, где живут названные брат и сестра Кай и Герда, прилетает коварная и жестокая Снежная Королева. Она уносит Кая в свое королевство, где царит вечный холод. В поисках любимого брата Герда попадает в целый водоворот приключений. На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды, любовь и переживания помогут растопить осколки волшебного зеркала в сердце Кая и победить колдовство.

После спектакля зрителей ждут игры, танцы, хороводы и новогодние конкурсы вокруг елочки. А добрый Дед Мороз и его внучка Снегурочка подарят всем праздничное настроение и новогоднее волшебство.

Билеты на декабрь в продаже в кассе театра и онлайн. Билеты на январь пока можно приобрести только онлайн, но и они появятся в кассе в ближайшее время. Цена билета от 250 до 350 руб.

22 декабря в 10.00, 14.00

23 декабря в 12.00 и 14.00

с 24 по 29 декабря новогодние представления для школьников ежедневно в 10.00, 12.00, 14.00

25 декабря в 18.00

29 декабря в 12.00

30 декабря в 15.00, 17.00

31 декабря в 11.00, 13.00

2 января в 12.00, 14.00

3 января в 13.00, 15.00, 17.00

4, 5 января в 12.00, 14.00

6 января в 12.00

7 января в 13.00

Самых маленьких зрителей, тех кому еще не исполнилось 3-х лет, театр кукол приглашает на «Новогодний хоровод» с Дедом Морозом и Снегурочкой.

23 декабря в 10.00

26 декабря в 17.00

30 декабря в 11.00

3 января в 11.00

7 января в 11.00

Дополнительная информация по телефонам: касса: 56-33-13, 89212126554, групповые заявки: 57-13-79, 89211155443, 89532499916.

Купить билет онлайн: http://orbilet.ru/venue/90>>>