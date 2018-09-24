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«Отелло» покажут сегодня в Псковском драмтеатре

Псковский драмтеатр сегодня, 20 октября, приглашает псковичей на спектакль «Отелло». Показ состоится в 18.00 на Большой сцене. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, трагедию «Отелло» четыреста лет играют на сценах мира, сюжет известен всем. Отважный воин Отелло, прямодушный и доверчивый, попадает в сети коварного Яго и теряет все, что имеет.

Как подтверждает классика, времена меняются, лишь человеческая сущность неизменна. Любовь и коварство, порядочность и подлость, ревность и преданность, доверчивость и злоба, разрушающая человека, - все эти чувства остаются с нами. Поэтому и сегодня нас так волнует трагическая история любви генерала армии Отелло к юной Дездемоне.

Спектакль «Отелло» - мужская солдатская история, изложенная режиссером Даниилом Безносовым в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история универсальна, вечна и актуальна.

Трагедия ввергает зрителя в немыслимые роковые страсти, возвышает, очищает и дает иные смыслы обыденности нашей запрограммированной жизни. Зрителей захватит стремительный сюжет, наполненный драйвом и захватывающей дух необратимостью.

В постановке заняты: в роли Отелло - Евгений Терских (в этой роли он дебютировал на псковской сцене), в роли Яго -Денис Кугай, в роли Дездемоны - Наталия Петрова и Дарья Чураева (дебют), а также народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Андрей Ярославлев, Роман Сердюков, Денис Золотарев, Максим Плеханов, Мария Петрук, Ангелина Курганская, Лев Никитин.

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Билеты на спектакль можно приобрести на сайте театра.