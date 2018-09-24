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«Карнавал животных» и «Снежную королеву» поставят в псковском Театре кукол

«Карнавал животных» и «Снежную королеву» поставят в псковском Театре кукол до конца года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 22 октября сообщила директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб.

«Дети - это наш основной зритель, хотя мы стараемся, чтобы все постановки были для любой возрастной категории», - отметила она.

Татьяна Ааб напомнила, что в этом году «Единая Россия» оказала большую поддержку театрам кукол. «Я могу сказать,что для нашего театра это очень большие финансовые средства, которые мы не имели никогда. Приобретение профессионального оборудования дорогого стоит», - сказала она.

На выделенные средства также будут поставлены два дополнительных спектакля - «Карнавал животных»и «Снежная королева». Последний спектакль является новогодним. Татьяна Ааб призвала родителей заранее позаботиться о билетах на данное представление.

На данный момент в репертуаре театра 24 полноценных спектакля на стационаре. Кроме того, ряд спектаклей могут быть показаны на выезде.