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Сцена / Спектакли

Премьера новогоднего спектакля «Чук и Гек» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО

24.12.2018 14:42|ПсковКомментариев: 0

Новогодняя кампания в Псковском театре стартовала 22 декабря, и продлится она до 7 января. Праздник для детей традиционно состоит из: Новогодних интермедий в двух фойе театра, премьеры спектакля-путешествия для всей семьи«Чук и Гек» на большой сцене и беби-спектакля «Новый год Жирафа» в медиа-холле театра.

Участниками первых представлений в рамках Губернаторских елок стали около 700 человек: воспитанники школ-интернатов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, а также ребята из малообеспеченных семей и их родители.

 
Теги: #театр #Псковский театр драмы #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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