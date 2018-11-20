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Премьера спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится в Псковском драмтеатре в феврале

25.12.2018 11:56|ПсковКомментариев: 1

9 февраля зрители Псковского драмтеатра увидят новый спектакль «Гробница малыша Тутанхамона». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, это первая постановка молодого американского драматурга Оливии Дюфо не только в России, но и в Европе. Над спектаклем работает режиссер Елизавета Бондарь, в ролях Наталья Петрова, Дарья Чураева, Денис Кугай, Валентина Банакова. В роли бога Анубиса - народный артист России Юрий Новохижин.   

В жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень известную премию в области комикса. Она теряет дочь: та кончает с собой, выпив керосин, – странно, глупо, без видимых причин. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни, а реальность и вымысел по мотивам египетских древностей сплетаются для нее в один кровоточащий узел.

В последние годы Псковский театр драмы редко обращался к современной зарубежной пьесе. Новый камерный спектакль не только ликвидирует этот пробел, но и открывает для России и Европы имя молодого американского драматурга Оливии Дюфо. Ее пьесы «Гробница малыша Тутанхамона» и «Год петуха» были удостоены престижного приза газеты New York Times. Спектакли по пьесам Оливии идут в разных театрах США, она также известна как автор сценария телесериала «Проповедник». Первая постановка «Гробницы» состоялась в 2016 году в Нью-Йорке, в театре Clubbed Thumb, режиссер – Поршия Кригер. На совместной лаборатории фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (Москва) и Центра развития драматургии LARK (Нью-Йорк) пьеса была адаптирована для российской сцены драматургом Ниной Беленицкой.

Недаром театральный критик Татьяна Джурова назвала «Гробницу малыша Тутунхамона» «одной из лучших пьес новейшего времени, композиционно ясной, четкой, но многомерной, с богатым потенциалом театральных воплощений». Здесь удивительно сочетаются важнейшие темы. «Гробница» – о том, как важно внимательно слышать своего ближнего. То, что кажется дерзостью и хамством, может оказаться криком о помощи. И о том, как искусство побеждает смерть, – и всё-таки не может ее победить. А еще о том, как дико и жестоко смотрит на мир художник – и сколько милосердия может подарить этот взгляд, если не отводить глаз. В конце концов, «Гробница малыша Тутанхамона» просто отменная психологическая драма, явно наследующая традициям Юджина О’Нила и Теннесси Уильямса.

Молодой, но уже известный режиссер Елизавета Бондарь знакома псковскому зрителю как создатель детского новогоднего спектакля «Мой папа Дед Мороз», с успехом прошедшего в нашем театре в преддверии нового 2018 года. В ее послужном списке постановки в московском театре «Геликон-опера», театре «Практика», Красноярском театре оперы и балета, Новосибирском театре музыкальной комедии, Русском театре Эстонии, Калининградском драматическом театре и многих других. Спектакль «Пилорама плюс», созданный в Ярославском театре им. Ф. Волкова, стал в 2018 году победителем всероссийского смотра молодой режиссуры «Арт-Миграция» и участником программы «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска». Специально для нашей «Гробницы» создает музыку композитор Николай Попов, научный сотрудник центра электроакустической музыки Московской консерватории, преподаватель кафедры истории и теории музыки Российского университета театрального искусства (ГИТИС), лауреат многих композиторских конкурсов.

Спектакль удивит зрителя сочетанием углубленного психологизма с условностью и эксцентрикой, заставит размышлять о важных вопросах бытия, смеяться и плакать. А хорошо знакомые актеры псковской труппы откроют публике новые грани своего таланта.

«Гробница малыша Тутанхамона», жанр: комикс без антракта, для зрителей 18+, малая сцена.

9 февраля, 14.00, 20.00

21 февраля, 19.00

23 февраля, 18.00

Заказ и бронирование билетов http://drampush.ru/repertoire/grobnica

Источник: Псковская Лента Новостей
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