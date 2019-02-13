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Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович

Сегодня, 23 февраля, в Псковском драмтеатре пройдет очередной показ спектакля «Жанна», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области. Начало в 18.00. Вместе со зрителями спектакль будет смотреть автор пьесы, по которой он поставлен, драматург Ярослава Пулинович.

23 февраля у публики будет возможность посмотреть его вместе с автором пьесы, драматургом Ярославой Пулинович, а после просмотра обсудить с ней постановку. В дискуссии также примет участие известный российский прозаик Роман Сенчин.

Ярослава Пулинович – один из самых востребованных драматургов России. Пьесы Пулинович ставились в десятках театров России, а кроме того в театрах Англии, Польши, Украины, Эстонии, США. Пулинович – лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса», «Арлекин», «Текстура», «Долг. Честь. Достоинство» и многих других. По версии газеты Moscow Times, «Наташина мечта» Пулинович входит в десятку лучших русских пьес начала XXI века. Сейчас Ярослава работает штатным драматургом в Русском театре Эстонии.

Режиссер спектакля «Жанна» – главный режиссер Ростовского академического молодежного театра Михаил Заец. В главной роли – Ирина Смирнова.

Напомним, премьера спектакля «Жанна» состоялась в Псковском драмтеатре 3, 5 и 6 февраля.