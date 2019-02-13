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«Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке

Сегодня, 2 марта, состоится показ нашего нового спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» в рамках офф-программы фестиваля Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД Псковской области, в разные годы участниками этой программы становились московские Театр Наций, Театр им. Маяковского, Театр на Таганке, «Гоголь-центр», театр «Практика», пермский «Театр-Театр», Тверской ТЮЗ, Прокопьевский драматический театр, Альметьевский драматический театр и другие коллективы. В нынешнем году в программу также включен спектакль новосибирского театра «Старый дом» «Социопат» в постановке Андрея Прикотенко.

Напомним, что спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» был выпущен 9 февраля и пока прошел на родной сцене всего четыре раза. Автор спектакля – молодой московский режиссер Елизавета Бондарь. В основе спектакля – пьеса американского драматурга Оливии Дюфо. Она поставлена впервые не только в России, но и в Европе. Над спектаклем также трудились композитор Николай Попов и медиахудожник Алина Тихонова.

Показ спектакля пройдет на такой престижной площадке как Новая сцена Александринского театра. После спектакля состоится его обсуждение со зрителями. Модератор – театральный критик Жанна Зарецкая.

Показ «Гробницы малыша Тутанхамона» в Александринском театре – это уже третьи гастроли Псковского театра драмы в Петербурге за текущий сезон. В сентябре мы показывали в Северной столице «Реку Потудань», а в ноябре – «Ревизора». В июне запланированы завершающие, четвертые, гастроли: спектакль «Год жирафа» примет участие в фестивале «КукАрт».

Ближайший показ «Гробницы малыша Тутанхамона» в Пскове – 14 марта.