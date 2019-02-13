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Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр

Сегодня, 3 марта, состоится показ спектакля «Ионыч». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД Псковской области, спектакль о жизнм человека в замкнутом маленьком обществе одновременно. Человек начинает забывать о том, что за пределами этого круга существует целый мир, полный возможностей, взлетов и падений. И пытаясь выжить, человек мимикрирует и забывает о том, что удобная жизнь — это всего лишь результат компромисса с самим собой.

«Спектакль "Ионыч" это мое размышление о жизни в Пскове. Трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы увиденные мной. Мне кажется, что Чехов не писал карикатуры, он был более жесток. Он с помощью отстранения описывал то, как мы сами превращаем свою единственную жизнь в бессмысленное существование, опустошая себя стремлением к надуманному комфорту. Я думаю, что этот спектакль будет интересен именно тем, что он как зеркало, возможно, как антидот. Мы все — результат собственного выбора, и именно осознание этого отделяет разумного человека от безумца. Мне было очень интересно затронуть эту тему с актерами псковского театра и я изумлен их храбростью исследовать размышления Чехова о провинциальности путем собственным опыта. Это заслуживает уважения и внимания», говорит о спектакле его режиссер Василий Сенин.