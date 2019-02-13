Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Программа Пушкинского фестиваля
Оксана Федорова выступит в Пскове
Мариинка: впервые в Пскове
Приглашают в «Гвозди»
Абонементы на любой вкус
Подонки в лакшери
Musica Viva: Музыка жизни
Ревизор из Телеграма
Децл «Морфия»
Есть билет на балет!
К вопросу о голой заднице
ещё Спектакли 13.02.2019 18:220 На сцене БКЗ филармонии покажут музыкальный спектакль «Красная помада» 03.03.2019 13:400 Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр 02.03.2019 10:517 «Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке 23.02.2019 15:502 Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович 22.02.2019 14:2817 Псковский драмтеатр переключился на постановку комедий 21.02.2019 13:1313 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин 24 февраля станет театральным кассиром
Сцена / Спектакли

Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр

03.03.2019 13:40|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 3 марта, состоится показ спектакля «Ионыч». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД Псковской области, спектакль о жизнм человека в замкнутом маленьком обществе одновременно. Человек начинает забывать о том, что за пределами этого круга существует целый мир, полный возможностей, взлетов и падений. И пытаясь выжить, человек мимикрирует и забывает о том, что удобная жизнь — это всего лишь результат компромисса с самим собой.

«Спектакль "Ионыч" это мое размышление о жизни в Пскове. Трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы увиденные мной. Мне кажется, что Чехов не писал карикатуры, он был более жесток. Он с помощью отстранения описывал то, как мы сами превращаем свою единственную жизнь в бессмысленное существование, опустошая себя стремлением к надуманному комфорту. Я думаю, что этот спектакль будет интересен именно тем, что он как зеркало, возможно, как антидот. Мы все — результат собственного выбора, и именно осознание этого отделяет разумного человека от безумца. Мне было очень интересно затронуть эту тему с актерами псковского театра и я изумлен их храбростью исследовать размышления Чехова о провинциальности путем собственным опыта. Это заслуживает уважения и внимания», говорит о спектакле его режиссер Василий Сенин.

Для зрителей 12+.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
03.03.2019, 13:400 Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр 02.03.2019, 10:517 «Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке 28.02.2019, 15:390 Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр 28.02.2019, 15:320 Специальная премьера картины «На берегу мечты» стартовала в кинотеатрах региональной киносети
26.02.2019, 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон» 26.02.2019, 08:594 Псковский драмтеатр покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» 24.02.2019, 14:2728 Известный стендап-комик выступит в Пскове 24.02.2019, 10:4613 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин сегодня станет театральным кассиром
23.02.2019, 15:502 Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович 22.02.2019, 16:5210 Фильм о Великой Отечественной войне планирует снять Дмитрий Месхиев 22.02.2019, 15:4114 Псковский драмтеатр собирается снова выйти на улицу 22.02.2019, 14:2817 Псковский драмтеатр переключился на постановку комедий
22.02.2019, 14:006 Большой удачей считает Дмитрий Месхиев приход Сергея Чехова на должность ведущего режиссера Псковского драмтеатра 22.02.2019, 13:5910 Дмитрий Месхиев: XXVI Пушкинский театральный фестиваль мы сделали неплохим 22.02.2019, 13:1330 Дмитрий Месхиев: Уходить надо тогда, когда ты понимаешь, что все, что ты сделал, не сгорит 21.02.2019, 17:358 На фоне Пушкина. Часть вторая
21.02.2019, 14:361 Выставка Любови Желтышевой «Время созерцать» откроется в галерее «Цех» 21.02.2019, 13:1313 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин 24 февраля станет театральным кассиром 21.02.2019, 13:080 Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» 21.02.2019, 13:052 Псковский драмтеатр отменяет показ спектакля «Год Жирафа»
21.02.2019, 12:461 Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова 21.02.2019, 12:230 Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки 21.02.2019, 12:200 Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов 21.02.2019, 12:170 Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки
21.02.2019, 12:0716 Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова 18.02.2019, 20:4715 Андрей Пронин: Я буду рад, если главным режиссером Псковского драмтеатра станет Сергей Чехов 18.02.2019, 19:598 Около 5 тысяч псковичей посетили спектакли, мастер-классы и выставки 26-го Пушкинского театрального фестиваля 18.02.2019, 17:312 Автор пьесы «Жанна», вошедшей в репертуар Псковского драмтеатра, встретится с псковичами 23 февраля
18.02.2019, 17:070 Спектакль псковского драмтеатра «Год жирафа» примет участие в фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt» 18.02.2019, 16:392 Псковский драмтеатр сыграет «Ревизора» в Великих Луках 18.02.2019, 16:2718 На фоне Пушкина 17.02.2019, 12:4215 В Пскове завершается Пушкинский театральный фестиваль
16.02.2019, 12:0015 И Шарики кровавые в глазах... 15.02.2019, 15:1612 Псковичи увидят сценическое воплощение книги епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» 15.02.2019, 15:120 «Дело Луначарского» с Аллой Шендерова и Талгатом Баталовым. ВИДЕО 15.02.2019, 14:5614 Алла Шендерова: Программе Пушкинского театрального фестиваля не хватает чего-то большого
15.02.2019, 14:233 Александр Роор и оркестр «Геликон»: 15 лет под управлением любви 15.02.2019, 13:526 Спектакль «Морфий» стал для театрального критика Аллы Шендеровой открытием Пушкинского фестиваля 15.02.2019, 13:404 Выпускники псковской школы театрального блогера дебютировали в журнале «Театр» 15.02.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
15.02.2019, 09:460 Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии 14.02.2019, 09:230 Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра 14.02.2019, 09:0710 Децл «Морфия» 13.02.2019, 18:220 На сцене БКЗ филармонии покажут музыкальный спектакль «Красная помада»
13.02.2019, 14:252 Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове 13.02.2019, 13:5920 Оксана Федорова подарит псковичам «Музыку любви» 13.02.2019, 08:361 Мне бы в небо: О чем мечтала фрекен Бок на XXVI Пушкинском театральном фестивале 12.02.2019, 15:105 Сольный концерт Тамары Гвердцители состоится 26 апреля в Пскове
12.02.2019, 12:481 У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление 12.02.2019, 08:272 «Подлинную историю фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» покажут сегодня в рамках Пушкинского театрального фестиваля 11.02.2019, 23:0135 Все начинается с... скандала: Пушкинский театральный фестиваль представил псковичам необычный спектакль-перфоманс 11.02.2019, 16:505 На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра
11.02.2019, 13:598 Запланированная в рамках Пушкинского театрального фестиваля лекция Алексея Бартошевича отменяется в связи с болезнью 11.02.2019, 10:119 «Мещане» фортиссимо 11.02.2019, 08:401 Три спектакля сегодня покажут зрителям Пушкинского театрального фестиваля 10.02.2019, 22:3211 Санкт-Петербургский театр на Васильевском сыграл «Мещан» на псковской сцене при аншлаге
10.02.2019, 10:445 Comedy-Пушкин: моноспектакль актера МХТ вызвал бурные споры зрителей Пушкинского театрального фестиваля 10.02.2019, 10:024 Два спектакля сегодня пройдут в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 09.02.2019, 15:333 Выставка «Свободные элементы» открылась в галерее «Цех». ФОТО 09.02.2019, 11:049 Спектаклем «Выстрел» открылся в Пскове Пушкинский театральный фестиваль. ФОТО
08.02.2019, 19:1417 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали про его уникальность 08.02.2019, 18:591 Приглашение на Пушкинский театральный фестиваль в Пскове для нас очень почетно - директор Казанского ТЮЗа 08.02.2019, 18:495 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля в Пскове ответили на вопрос о возможности вручения призов и премий 08.02.2019, 18:3713 После спектаклей Пушкинского театрального фестиваля в Пскове будут организованы обсуждения со зрителями
08.02.2019, 18:188 В Пскове открывается 26-й Пушкинский театральный фестиваль 08.02.2019, 15:379 Выставка Ирины Кросс откроется в Пскове 13 февраля 08.02.2019, 08:1512 Пушкинский театральный фестиваль откроется сегодня в Пскове 06.02.2019, 20:0616 Жанна-большегруз
06.02.2019, 13:284 Два дня осталось до открытия Пушкинского театрального фестиваля 06.02.2019, 11:590 Спектакль театра кукол «Карнавал животных» покажут в Пскове 04.02.2019, 21:339 Псковские полицейские побывали  на премьере спектакля «Жанна» 04.02.2019, 16:3826 Премьера спектакля «Жанна» с аншлагом прошла в Псковском драмтеатре. ФОТО
02.02.2019, 14:4915 Произведения великих романтиков прозвучали в БКЗ в исполнении знаменитого скрипача и Псковского симфонического оркестра 01.02.2019, 16:303 Премьера двух комедийных спектаклей состоится в Псковском театре драмы в апреле 01.02.2019, 16:248 Артхаус и коммерческая драма: февральские премьеры Псковского драмтеатра рассчитаны на разного зрителя 01.02.2019, 16:153 Мы живем без героев - артисты спектакля «Жанна» поделились своим видением характеров постановки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru