Сцена / Спектакли

Три спектакля покажет Псковский театр драмы в праздничные дни

Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина поздравляет всех с наступающим праздником весны.

Всем мужчинам Театрально-концертная дирекция Псковской области предлагает подарить своей спутнице приятный вечер в театре.

Выбирайте постановку под свое настроение.

В четверг, 7 марта, смотрите на большой сцене новый спектакль «Жанна» - историю, полную страстей и интриг, о не юной, но крайне успешной женщине с очень неспокойной и противоречивой жизнью.

Спектакль - не мелодрама, не история несчастной любви и женского одиночества. Жанна - женщина из российских 1990-х, жертва эпохи, привыкшая считать себя победительницей. Она знает одно - ей надо быть сильной и выжить в смертельной гонке любой ценой.

Начало спектакля в 19.00.

В пятницу, 8 марта, приглашаем на пушкинскую «Метель» с ее удивительными декорациями, световыми инсталляциями, музыкой, костюмами и поэтически-гротесковой игрой актеров.

Все это воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, а смысл истории сводится к простой житейской истине: у каждого своя судьба, и от нее не уйдешь.

Начало в 18.00.

10 марта, в Прощеное воскресенье, на большой сцене драматическая комедия в 2-х действиях «Таланты и поклонники» по пьесе А. Н. Островского. В центре сюжета - молодая и талантливая актриса Александра Негина, которая еле успевает отбиваться от назойливых воздыхателей.

Один из них, отвергнутый, задумал испортить ей жизнь и сломать карьеру. Страсти кипят нешуточные: любовь и предательство, зависть, интриги, жертвы во имя сцены.

Не пропустите!

Начало в 18.00.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/news/4589.