Сцена / Спектакли

Фантастическую мелодраму и оглушительную комедию готовит Псковский драмтеатр для показа в апреле

Сегодня, 12 марта, на сайте и в кассе Псковского драмтеатра открывается продажа билетов на апрельские спектакли. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, театр планирует сыграть 20 спектаклей, в том числе два совершенно новых.

На большой сцене режиссер Талгат Баталов выпускает «Очень громкую премьеру», оглушительную комедию по мотивам пьесы французских авторов Даниэля Наварро и Патрика Одекера. В главной роли – Александр Овчаренко. Спектакль можно посмотреть 11, 12 и 30 апреля. На камерной сцене – премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A. Спектакль ставит режиссер Александр Баркар, в основе – пьеса Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг», а сюжет более чем интригующий: открывается фирма, в которой любой мужчина или женщина может подобрать себе спутника жизни – робота, впрочем, внешне не отличимого от человека. В главных ролях – Наталья Петрова и Денис Золотарев. Спектакль покажут 6, 7 и 24 апреля.

Неизменным успехом у зрителей пользуются спектакли «Ревизор» и «Метель». Современную фантазию на гоголевские темы в постановке Петра Шерешевского театр сыграет 20 апреля, а с пушкинскими героями в сценической версии Алессандры Джунтини зритель снова встретится 23 апреля.

В репертуаре также недавние премьеры. Социальная драма «Жанна», откровенная история о нескольких непростых месяцах из жизни современной бизнесвумен, будет показана в субботу 13 апреля. А «Гробница малыша Тутанхамона», первая в Европе постановка популярной американской пьесы, уже с успехом показанная в Петербурге, запланирована в воскресенье 21 апреля.

Нашлось в афише место и премьере прошлого театрального сезона. «Каштанку» театр сыграет 25 апреля.

В афишу также включены более старые спектакли, и оба – по произведениям Чехова: комедия «Позвольте вам выйти вон» состоится 14 апреля, а драма «Ионыч» – 18 апреля. Моноспектакль Ирины Смирновой «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» исполняется нечасто, но в апрельский репертуар он также включен. Стихи Северянина прозвучат на малой сцене театра 17 апреля.

Маленьких зрителей ожидают «Год жирафа» (13 апреля) и «Краденое солнце» (21 и 27 апреля).

Кроме того, театр исполнит два спектакля на гастролях. 1 апреля в «Гоголь-центре» в Москве будет показана «Река Потудань» в рамках конкурсной программы юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Золотая маска». А 18 апреля этот же спектакль посетит Архангельск и будет сыгран на фестивале «Европейская весна».

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.