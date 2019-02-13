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6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A

6 и 7 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A. Об этом в программе «Дело Луначарского» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил режиссер Александр Баркар.

Фантастическая мелодрама R.E.P.L.I.C.A. - спектакль о роботах по мотивам пьесы Марии Зелинской «Механика любви» или «Хуманитас Инжиниринг». Данная пьеса поставлена уже в 5 театрах России.

Как отметил Александр Баркар, это фантастическая мелодрама о роботах, но предназначена она «для людей».

В спектакле задействованы артисты Денис Золотарев, Лев Орешкин, Илона Гончар и другие.

Отметим, показ спектакля состоится на малой сцене Псковского театра драмы 6 и 7 апреля в 18.00.

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