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«Очень громкую премьеру» покажут в Пскове 11 и 12 апреля

11 и 12 апреля Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина представит зрителям новый спектакль «Очень громкая премьера». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Популярную французскую комедию режиссер Талгат Баталов перенес с французской почвы на псковскую. В героях спектакля можно узнать участников полупрофессиональных московских антреприз, в изобилии гастролирующих в Пскове. Создатели комедии надеются, что пародия на театральную халтуру покажется зрителям остроумной, задиристой и попросту смешной.

Режиссер Талгат Баталов, несмотря на молодость, хорошо известен в России. Он обладает особым чувством стиля, чувством юмора, способен работать как в нишевых жанрах, так и обращаться к широкой публике. Среди самых известных его работ, номинированных на «Золотую маску» и участвовавших во многих международных фестивалях: «Узбек», «Двое в твоем доме» в московском «Театре.doc», «Пустота» в Тверском ТЮЗе. В спектакле Талгата Баталова «Вагон системы Полонсо» в московском Театре Наций главную роль исполнил народный артист России Евгений Миронов. Иммерсивный спектакль Баталова «Зеркало Карлоса Сантоса» – один из самых успешных театральных аттракционов Москвы. В 2017 году на псковском фестивале «Заповедник» режиссер поставил спектакль-променад «Хранитель», созданный со сборной командой московских и псковских актеров.

Талгат Баталов о спектакле: «Поставить хорошую комедию – значительно сложней, чем драму. Особенно – комедию положений. Она требует от актеров легкости и скоростной игры, что не всегда дается отечественному лицедею. Хотим сделать развлекательный спектакль хорошего вкуса, рассчитанный на самую широкую аудиторию».

В спектакле заняты: Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Екатерина Миронова, Евгений Терских, Максим Плеханов, Денис Кугай, а также заслуженный артист России Виктор Яковлев в роли заведующего постановочной частью.

«Очень громкая премьера» состоится 11 и 12 апреля в 19:00, для зрителей 16+. Большая сцена.

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