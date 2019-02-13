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Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях»

Псковский академический театр драмы имени Пушкина готовится к премьере фантастической мелодрамы «R.E.P.L.I.C.A.» ставит спектакль режиссер Александр Баркар, в основе – пьеса Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг», сюжет более чем интригующий: открывается фирма, в которой любой мужчина или женщина может подобрать себе спутника жизни – робота, впрочем, внешне не отличимого от человека. В главных ролях – Наталья Петрова и Денис Золотарев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции, спектакль будет показан на малой сцене 6, 7 и 24 апреля.

Создатели уверены, что «R.E.P.L.I.C.A.» придется по душе не только любителям фантастики. Не исключено, что на спектакле женщины откроют для себя нечто новое о мужчинах, а мужчины – о женщинах. Темы любви, поиска идеального спутника или спутницы жизни, одиночества и стремления его преодолеть остаются актуальными во все эпохи, вне зависимости от уровня развития технической мысли. А лихо закрученный сюжет пьесы будет держать вас в напряжении до самого финала.

Пьесу современного российского автора Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг» уже ставили с успехом МХТ им. Чехова, петербургский театр на Васильевском, нижегородский театр «Комедiя», Астраханский драматический театр. В Пскове за нее взялся московский режиссер Александр Баркар. Среди его прежних работ – «Вий» и «Полвосьмого» в Театре на Таганке, «Затейник», «Я хочу в школу» и «Минуты тишины» в Российском академическом молодежном театре, аудиоспектакли, созданные для радио «Культура» и многие другие.

Вот что Александр Баркар рассказывает о замысле «Реплики»: «Я большой поклонник фантастики старой школы. Кларк, Азимов, Брэдбери, Шекли, Филипп Дик... Давно мечтал вытащить фантастику на театральные подмостки. Тем более на волне популярности вселенной Marvel, сериалов от Netflix, HBO. Неожиданные обстоятельства и фантастические допущения обостряют характеры и заставляют взглянуть на обычные ситуации под неожиданным углом. И возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях».

В спектакле заняты: Наталья Петрова, Денис Золотарев, Лев Орешкин, Илона Гончар, Мария Петрук.