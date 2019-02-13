Сцена / Спектакли

Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр!

Актриса Псковского театра кукол рассказала Псковской Ленте Новостей о магии родной сцены и о том, для кого легче работать, - для взрослых или детей. Наивная клоунесса Муся Веселовская из «Чудес в решете», сказочница из «Лукоморья», Черепаха Тортилла из «Золотого ключика», Ванечка из спектакля «Гуси –лебеди», за которую актрисе в прошлом году вручили театральную премию «Признание», - все это во многих лицах и куклах актриса Наталия Неласая.

- Наталия, вы родились в театральной семье. Многие псковичи прекрасно помнят ваших родителей, на спектаклях которых они выросли, - Александра Григорьевича Неласого и Дину Алексеевну Зайцеву. Стало быть, ваш выбор был предопределен с детства?



- Да, благодаря моим родителям у меня сложилась вот такая актерская судьба. Мои мама и папа приехали в Псков в 1969-м, я родилась уже в 70-е, поэтому сколько себя помню, столько помню и Псковский театр кукол, который стал для меня и домом, и жизнью. Я очень люблю само это волшебное здание, его сущность, в нем есть какая-то магия.

- Неужели никогда не расставались с родной сценой?

- Нет, был, конечно, период, когда я играла в театре кукол в Брянске, и это тоже был очень положительный опыт. Там тоже были очень хорошие режиссеры, дружная актерская команда, интересные постановки. Но все время тянуло в родной театр, и это чувство победило.

- Есть среди множества ваших ролей и кукол особо любимые?

- Не хочу делить ни спектакли, ни куклы на любимые и нелюбимые. Куклы вообще все любимые. У каждой свои нюансы, свои особенности. К каждой надо пристраиваться. В своего героя вкладываешь определенные человеческие качества — и душу, и характер, и свой опыт. Так что даже наши птицы, звери — все равно больше люди. Кукла — маска, но дети верят, что это живой персонаж. Это же чудо!

- И сами актеры верят? Вы-то все еще верите?

- Конечно, с возрастом ощущение «живости» куклы притупляется, но на сцене это чувство все равно возвращается. И ты снова веришь, что водишь живое существо. Если не веришь, то тебе зритель не поверит тоже. Ребенка же не обманешь фальшивыми эмоциями, сюсюканьем. Это взрослый зритель сделает вид, что все хорошо, и вежливо вытерпит до конца спектакля, даже если ему не понравится. А дети сразу же реагируют, если скучно, если фальшиво.

- Еще бы, для детей играть труднее.

- С одной стороны, да, для детей играть труднее. Но ребенок привычен к магии превращения, он же и так играет в куклы, вне театра. А вот когда видишь, как восторгаются от действия на сцене взрослые, как они реагируют, хохочут иногда громче своих малышей, и ты в них вдруг обнаруживаешь таких же детей, только выросших, – это дорогого стоит.

- И все-таки, Наталия, актер-кукольник, по-вашему, – это профессия или призвание?

- Кукловод – это прежде всего нелегкая профессия, ремесло. Конечно, ею можно овладеть. Но не каждый может выдержать такие нагрузки, как у нас: и петь, и говорить, и двигаться сообразно образу, и танцевать, и водить куклу. Но если ты живешь сценой и своими ролями и у тебя получается это делать, и ты не представляешь себе другой жизни, наверное, это уже призвание.

Вот поэтому я хочу поздравить всех моих коллег-актеров с нашими наступающими праздниками – Международным днем актера –кукольника, Днем театра, Днем работников культуры – и пожелать им крепкого здоровья и новых прекрасных спектаклей!