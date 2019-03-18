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Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене

Впечатляющие премьеры, звезды мировой величины, раскупаемые за пару дней билеты и обещания, что дальше будет еще лучше: сказочный сезон в псковском БКЗ продолжается. Балет «Лебединое озеро», поставленный вчера на сцене Большого концертного зала Псковской филармонии в рамках 45-го Фестиваля русской музыки, - яркое тому подтверждение. Что бы ни говорили месяц назад скептики и критики, это был успех. Гром аплодисментов, море цветов и вызовы на бис - классика, одним словом!

В то, что слова «Псков» и «балет» могут употребляться в одном предложении без иронии, не верили многие. Действительно: артистической труппы нет, оркестр неукомплектован, провинциальная публика предпочитает шансон и второсортные антрепризы... Как можно было разглядеть потенциал в этом заведомо тоскливом и бесперспективном наборе? Однако разглядели - и не ошиблись. Не обошлось, здесь, конечно, без вирусного маркетинга, личных связей и пресловутой «волшебной силы искусства»!

«Помните прошлый год, когда совместно с «Командой 2018» мы открыли Год балета в Пскове? - спрашивает у публики руководитель Имперского Русского Балета Гедиминас Таранда перед показом «Лебединого озера». - Все относились к этому скептически. Но мы показали «Щелкунчик» с нашими замечательными детьми. После этого мы приехали и показали впервые в Палкино балет «Спящая красавица», открыли там балетный зал, теперь дети в Палкино занимаются балетом. После показали балет в Великих Луках. Пять месяцев назад в декабре показали в Пскове Шахерезаду и Болеро, это было потрясающе».

Тем волнительнее было ожидание «Лебединого озера» - признанного шедевра русской классики. Волновались все - и зрители, и артисты балета, и, конечно же, музыканты Псковского симфонического оркестра. Как признавался в одном из интервью главный дирижер Николай Хондзинский, «Лебединое озеро - непростой балет, в нем много сольных номеров. Для нашего оркестра не очень привычно, когда движение музыки, ее ритм зависит не от дирижера, а от того, что происходит на сцене».

Сразу скажем: оркестр со своей задачей справился. Музыканты очень чутко и бережно реагировали на сюжетное развитие постановки, особенно это чувствовалось в лирических сценах. Оркестру удалось избежать двух крайностей - он остался самостоятельным коллективом, не стушевавшись и не превратившись в «аккомпаниатора», но вместе с тем музыканты органично «вплелись» в общую ткань балета, сумев выстроить с артистами балета диалог на равных.

Тонкая нюансировка скрипичных соло, мощные туттийные места, нежнейшие переливы арфы, слаженная работа духовых, даже шелест ударных, передающих трепет лебединых крыльев, - все это воспринималось на одном дыхании, очень естественно.

Не менее яркие впечатления вызвала у псковичей труппа Имперского Русского Балета. Особенный интерес у публики вызвал каскад потрясающих танцев в начале второго действия (даже дети, комментировавшие все первое действие, замолкли и стали смотреть на сцену). «Танец маленьких лебедей» не снимал на камеру мобильного разве что ленивый или тот, у кого мобильный только что упал (а падали они постоянно: увлеченные происходящим на сцене зрители попросту забывали о лежащих на коленях гаджетах).

Два с половиной часа, пролетевшие совершенно незаметно, доказали со всей очевидностью: робкая застенчивая симпатия, возникшая не так давно между Псковом и балетом, перерождается в нечто большее, и у чувства этого есть все шансы на будущее.

По крайней мере, Николай Хондзинский обещал, что продолжение сказки следует. А Гедиминас Таранда ну очень загадочно намекнул, что на Пушкинском празднике поэзии, который в этом году «подтянут» к Ганзе , псковскую публику ждут «потрясающие сюрпризы».

Елена Никитина