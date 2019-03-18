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5 апреля в областной филармонии покажут «Здрасьте, я ваша тетя!»

5 апреля в 19.00 Театр эстрады имени Аркадия Райкина представляет спектакль «Здрасьте, я ваша тетя!». Актер Андрей Носков поставил и сыграл главную роль в искрометной комедии - истории безработного авантюриста Бабса Баберлея, волею случая, вынужденного «превратиться» в очаровательную бразильскую тетушку-миллионершу, прекрасно знакома каждому зрителю по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» с Александром Калягиным в главной роли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Мало кто знает, что эта постановка имеет долгую и успешную театральную судьбу. Написанная в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом, пьеса «Тетка Чарлея» впервые была поставлена Лондонским Королевским театром в 1892 году. Несколько лет с невероятными аншлагами пьеса шла на Бродвее.

Тема переодевания из мужчины в женщину всегда была смешна и интересна на сцене. То, как стереотипно мужчина представляет себе женщину, вызывает улыбку и удивление. С другой стороны, и мужчина, и женщина мечтают об идеале. Поэтому мы часто выдаем желаемое за действительное и видим лишь то, что хотим. Все это ставит героев спектакля в комичные и трогательные ситуации, но главное, что спасает и оправдывает всех героев – это любовь! Череда переодеваний, нелепых ситуаций, погонь, - все это в спектакле «Здрасьте, я ваша тетя!».

У Андрея Носкова, выступившего и в качестве режиссера спектакля, и в качестве исполнителя главной роли, была очень непростая задача. Но, судя по аншлагам на каждом спектакле и искреннему смеху в зрительном зале, ему это удалось.

Продолжительность комедии - 2 часа 40 минут с одним антрактом.