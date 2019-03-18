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Режиссер Сергей Чехов награжден премией президента РФ за постановку спектакля «Река Потудань»

За постановку спектакля «Река Потудань» режиссер Сергей Чехов награжден премией президента России Владимира Путина. Торжественное вручение почетной награды состоится на этой неделе. Кроме того, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, на этой неделе состоится показ спектакля «Река Потудань» в конкурсной программе национальной театральной премии «Золотая маска».

«Река Потудань» - это экспериментальный спектакль по одноименной повести Андрея Платонова. Постановка молодого московского режиссера Сергея Чехова оказалась необычной как по исполнению, так и для восприятия. Актеры на протяжении полутора часов не произносят ни единого слова - текст записан в тон-студии и транслируется в зал. На сцене лишь пластические этюды на фоне электронной музыки и игры света.

В этом году спектакль «Река Потудань» номинирован на национальную театральную премию России «Золотая маска». Это первая номинация на престижную национальную премию в истории Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Более того, псковская постановка выдвинута на соискание премии сразу в шести номинациях.

Спектакль вошел в номинацию премии «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина номинирована за сценографию спектакля как лучший художник.

Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.

Режиссер спектакля Сергей Чехов: «Самое ценное, мне кажется, в этих номинациях - это то, что из шести три номинации актерских. Потому что спектакль как таковой – традиционный психологической игры. Актеры существуют в определенных психологических функциях. Они существуют больше в области физического театра, нежели психологического. И то, что за эти роли артисты были номинированы, для меня это очень ценно, и мне кажется, что это какой-то важный этап».

Добавим, что «Река Потудань» в исполнении труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина будет показана в Москве на фестивале национальной премии «Золотая маска» два раза.

Первый показ в рамках конкурсной программы фестиваля состоится 31 марта в «Гоголь-центре», начало в 20.00. Все билеты уже проданы.

1 апреля «Реку Потудань» столичная публика увидит в рамках специальной программы Russian Case фестиваля. Начало в 15.00, «Гоголь – центр». Все билеты также проданы.