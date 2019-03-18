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Псковский драмтеатр поздравляет со Всемирным днем театра

«Театр…Любите ли Вы театр…?», - вопрошал когда-то Белинский.

А как его можно не любить? Этот волшебный мир превращений и творчества, где игра в жизнь становится реальнее самой жизни; где можно по-настоящему плакать и смеяться от души; где волнение охватывает наши сердца и мысли.

И сегодня во всем мире отмечают праздник люди, так или иначе причастные к театральному делу. Псковский драмтеатр поздравляет всех коллег и зрителей с праздником всех, кто любит театр и предан ему душой и сердцем не только в праздники, но и в будни: «Поздравляем с праздником всех наших замечательных актеров, режиссеров, сотрудников театра и, конечно же, вас, дорогие наши зрители! Спасибо вам за вашу преданность, за вашу любовь и за вашу критику. И пусть каждый день будет наполнен Театром», - говорится в поздравлении.