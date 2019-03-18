«Очень громкая премьера» приглашает на кастинг всех желающих

Псковский драматический театр имени Пушкина приглашает вас принять участие в кастинге для спектакля «Очень громкая премьера», режиссер Талгат Баталов (Москва).
Премьера спектакля состоится 11 апреля.
Кто нужен:
Процесс кастинга будет снят на видео, и самые интересные работы будут включены в спектакль. Подписание соглашения на съемку и дальнейший показ – обязательно.
Кастинг состоится 3 апреля в Медиахолле театра в 18-00.
Заявки с указанием ФИО, контактного телефона, электронной почты, возраста и типажа присылать по адресу:
stas.batareykin@yandex.ru и press@drampush.ru