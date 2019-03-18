Сцена / Спектакли

«Очень громкая премьера» приглашает на кастинг всех желающих

Псковский драматический театр имени Пушкина приглашает вас принять участие в кастинге для спектакля «Очень громкая премьера», режиссер Талгат Баталов (Москва).

Премьера спектакля состоится 11 апреля.

Кто нужен:

Девушки от 18 до 30 (типаж «современная девушка блогер, инста-герл»).

Мужчины 30 - 40 (типаж «мачо, коварный обольститель»).

Девушки 25-35 (Типаж «простая русская девчонка»).

Мужчины 30-40 (типаж «рефлексирующий интеллигент).

Процесс кастинга будет снят на видео, и самые интересные работы будут включены в спектакль. Подписание соглашения на съемку и дальнейший показ – обязательно.

Кастинг состоится 3 апреля в Медиахолле театра в 18-00.

Заявки с указанием ФИО, контактного телефона, электронной почты, возраста и типажа присылать по адресу:

stas.batareykin@yandex.ru и press@drampush.ru