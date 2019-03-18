Сцена / Спектакли

5 апреля псковичам покажут комедию «Здрасьте, я Ваша тетя!»

День смеха и веселья, 1 апреля, в этом году выпадает на понедельник, а потому предлагаем первоапрельский вечер шуток и хорошего настроения перенести на пятницу и посмотреть в компании своих близких и друзей искрометную комедию Театра эстрады имени Аркадия Райкина «Здрасьте, я ваша тетя!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции, комедию покажут 5 апреля в 19:00 в БКЗ филармонии.

История безработного авантюриста Бабса Баберлея, волею случая, вынужденного «превратиться» в очаровательную бразильскую тетушку-миллионершу, прекрасно знакома зрителям по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» с Александром Калягиным в главной роли.

Тема переодевания из мужчины в женщину всегда была смешна и интересна на сцене. То, как стереотипно мужчина представляет себе женщину, вызывает улыбку и удивление. С другой стороны, и мужчина, и женщина мечтают об идеале. Поэтому мы часто выдаем желаемое за действительное и видим лишь то, что хотим. Все это ставит героев спектакля в комичные и трогательные ситуации, но главное, что спасает и оправдывает всех героев – это любовь. Череда переодеваний, нелепых ситуаций, погонь, - все это вы увидите в спектакле «Здрасьте, я Ваша тетя!».

У Андрея Носкова, выступившего и в качестве режиссера спектакля, и в качестве исполнителя главной роли, была очень непростая задача. Но судя по аншлагам на каждом спектакле и искреннему смеху в зрительном зале, ему это удалось.

«Здрасьте, я Ваша тетя!» для зрителей 12+

Продолжительность: 2 часа 40 мин. с одним антрактом

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.