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В Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». ФОТО

30 марта в Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, на малой сцена показали спектакль «Мойдодыр».

Любимые с детства стихи Корнея Чуковского оживают в ярких костюмах и декорациях. Брызги воды и мыльные пузыри, а главное - добрый, но справедливый Мойдодыр не оставят шанса ни одному грязнуле. Маленькие зрители поймут, как важны чистота и порядок, а взрослые смогут вернуться во времена своего детства.

Спектакль получил диплом XXVI фестиваля «Театры Санкт-Петербурга - детям» за оригинальное решение классической сказки К. И. Чуковского. Композитор Дарья Новольянцева получила диплом XXVI фестиваля «Театры Санкт-Петербурга - детям» за музыкальное оформление спектакля.

Режиссер спектакля Никита Шмитько стал дипломантом в номинации «Лучшая работа режиссера в театре кукол» Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».