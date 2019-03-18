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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Спектакли

В Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». ФОТО

02.04.2019 14:23|ПсковКомментариев: 0

30 марта в Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, на малой сцена показали спектакль «Мойдодыр».

Любимые с детства стихи Корнея Чуковского оживают в ярких костюмах и декорациях. Брызги воды и мыльные пузыри, а главное - добрый, но справедливый Мойдодыр не оставят шанса ни одному грязнуле. Маленькие зрители поймут, как важны чистота и порядок, а взрослые смогут вернуться во времена своего детства.

Спектакль получил диплом XXVI фестиваля «Театры Санкт-Петербурга - детям» за оригинальное решение классической сказки К. И. Чуковского. Композитор Дарья Новольянцева получила диплом XXVI фестиваля «Театры Санкт-Петербурга - детям» за музыкальное оформление спектакля.

Режиссер спектакля Никита Шмитько стал дипломантом в номинации «Лучшая работа режиссера в театре кукол» Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Источник: Псковская Лента Новостей
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