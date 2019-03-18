Сцена / Спектакли

В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля

В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

12 и 30 мая на большой сцене пройдет «Очень громкая премьера», совсем новый комедийный спектакль в постановке Талгата Баталова. 2 и 28 мая - еще одна премьера: фантастическая мелодрама «R.E.P.L.I.C.A.», поставленная режиссером Александром Баркаром по пьесе современного автора Марии Зелинской.

3 мая на большой сцене театра - «Соседи», лирическая хроника будней и праздников одесского двора, спектакль Александра Кладько. 4 и 31 мая - еще одна новая работа театра, - «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович и в режиссуре Михаила Заеца: история сильной деловой женщины, готовой жестоко отомстить своему обидчику. Рок-история «Каштанка» от Юлии Пересильд - 8 мая. Шекспировский «Отелло» в постановке Даниила Безносова - 11 мая, а «Таланты и поклонники» Островского в версии Владимира Золотаря - 29 мая. Нашлось место и традиционно востребованному зрителем «Ревизору», современной фантазии Петра Шерешевского на темы Гоголя: спектакль покажут 17 мая.

На малой сцене 10 мая - «Река Потудань», спектакль-номинант «Золотой маски». За его постановку режиссер Сергей Чехов стал лауреатом премии Президента РФ. Спектакль покажут впервые после гастролей на «Золотой маске» в Москве и фестивале «Европейская весна» в Архангельске. 15 мая – «Гробница малыша Тутанхамона», европейская премьера пьесы Оливии Дюфо, спектакль Елизаветы Бондарь, уже с успехом гастролировавший в Петербурге. 5 мая - полюбившаяся псковичам пушкинская «Пиковая дама» режиссера Юрия Печенежского, а 19 мая - традиционно аншлаговая «Метель» от итальянской постановщицы Алессандры Джунтини. Чеховскую драму «Ионыч» от Василия Сенина смотрите 18 мая, а чеховскую же комедию «Позвольте вам выйти вон» от Александра Кладько - 26 мая.

Самых маленьких зрителей театр ждет на спектакле «Год жирафа» 4 и 5 мая, ребят чуть постарше – на «Краденом солнце» 12 и 26 мая, а школьников приглашаем на «Чука и Гека» 19 мая. Ждем вас на наших спектаклях!

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/afisha.