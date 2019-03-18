Сцена / Спектакли

Сегодня вечером в БКЗ Псковской филармонии «Здрасьте, я Ваша тетя!»: билеты еще есть

Вечер пятницы - лучше время для того, чтобы посмотреть с друзьями уморительную комедию. Театр эстрады им. Аркадия Райкина показывает сегодня в БКЗ Псковской филармонии знаменитый спектакль «Здрасьте, я ваша тетя!».

История безработного авантюриста Бабса Баберлея, волею случая вынужденного «превратиться» в очаровательную бразильскую тетушку-миллионершу, прекрасно знакома зрителям по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» с Александром Калягиным в главной роли.

Тема переодевания из мужчины в женщину всегда была смешна и интересна на сцене. То, как стереотипно мужчина представляет себе женщину, вызывает улыбку и удивление. С другой стороны, и мужчина, и женщина мечтают об идеале. Поэтому мы часто выдаем желаемое за действительное и видим лишь то, что хотим. Все это ставит героев спектакля в комичные и трогательные ситуации, но главное, что спасает и оправдывает всех героев – это любовь! Череда переодеваний, нелепых ситуаций, погонь, - все это вы увидите в спектакле «Здрасьте, я Ваша тетя!».

У Андрея Носкова, выступившего и в качестве режиссера спектакля, и в качестве исполнителя главной роли, была очень непростая задача… Но судя по аншлагам на каждом спектакле и искреннему смеху в зрительном зале, ему это удалось…

Сам артист успех этой пьесы объясняет так: «Переодевание мужчины в женщину всегда забавно. Особенно если мужчине нужно влезать в эту «шкуру» вынужденно. А то, что мужчина еще и должен начать мыслить, как женщина, иногда даже нападая на собратьев мужчин - бесконечное поле для наблюдений».

В спектакле заняты: А. Макин, А.Носков, засл. Артистка России Е. Игумнова / М. Семёнова, А. Васильев, А. Буцук, А. Черкашин, Ю. Шахмуратова, Д. Янковская / А. Лазо, Д. Гоголин, А. Янко

«Здрасьте, я Ваша тетя!» для зрителей 12+.

Продолжительность: 2 часа 40 мин. с одним антрактом

5 апреля, 19.00 БКЗ филармонии.

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