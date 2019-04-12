Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Премьеры апреля
Мариинка: впервые в Пскове
Псковичи о «Несвятых святых»
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Децл «Морфия»
Суздальский фестиваль анимационного кино
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
ещё Сцена / Спектакли 12.04.2019 09:573 В Псковском драмтеатре показали «Очень громкую премьеру». ФОТО 16.04.2019 11:531 Псковская актриса Ирина Смирнова представит новую программу - «Поэзо-вечер. Игорь Северянин» 12.04.2019 09:573 В Псковском драмтеатре показали «Очень громкую премьеру». ФОТО 07.04.2019 15:301 Премьера спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 05.04.2019 15:130 Сегодня вечером в БКЗ Псковской филармонии «Здрасьте, я Ваша тетя!»: билеты еще есть 03.04.2019 13:391 В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля
Сцена / Спектакли

Псковская актриса Ирина Смирнова представит новую программу - «Поэзо-вечер. Игорь Северянин»

16.04.2019 11:53|ПсковКомментариев: 1

«Я так бессмысленно чудесен…»

17 апреля актриса Ирина Смирнова представляет на малой сцене Псковского театра драмы свою новую программу - «Поэзо-вечер. Игорь Северянин» - к 130-летию поэта.


 
А знаете ли вы, что…

- Настоящая фамилия поэта - Лотарев, но известность пришла к нему под псевдонимом Игорь-Северянин. Именно так, через дефис, автор писал свое литературное имя, считая его знаком рождения как поэта и своим оберегом. Действительно, необычный псевдоним словно переломил до того неудачную творческую судьбу Северянина, поставив его в один ряд с величайшими поэтами эпохи.

- По материнской линии Северянин был родственником Афанасия Фета и сочинять стихи начал уже в восьмилетнем возрасте. Несмотря на недостаток образования - поэт окончил всего четыре класса Череповецкого реального училища - он был одержим литературой и десять лет издавал собственные стихи за свой счет в виде тоненьких брошюр.

- Как ни странно, стать звездой поэту помог разгромный отзыв Льва Толстого. В 1909 году писатель Иван Наживин привез одну из брошюр Северянина в Ясную Поляну и прочитал его стихи классику русской литературы. Строчка «Вонзите штопор в упругость пробки» из стихотворения «Хабанера II» вызвала у Толстого негодование: «И это - литература? Вокруг - виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них - упругость пробки…»

Однако самого Северянина критика мэтра нисколько не огорчила, ведь после того, как отзыв попал в прессу, поэт стал знаменитостью.

- На волне успеха Северянин основал собственное литературное направление - эгофутуризм. Он провозгласил: раз природа создала всех людей эгоистами, нужно развивать в себе это качество. Однако меньше чем через год поэт покинул созданную им группу и заявил, что желает быть одиноким.

- Зрители его выступлений вспоминали, что Северянин поражал прежде всего своеобразной манерой петь стихи на мотивы известных музыкальных произведений. Обладая прекрасной памятью, хорошим слухом и удивительно сильным голосом, поэт мог воспроизводить даже сложные оперные партии. Поначалу далеко не все зрители воспринимали его всерьез.

Современники писали, что на одном выступлении публика расхохоталась в голос, услышав его «завывающий баритон» с носовым произношением. Некоторые люди смеялись так безудержно, что им приходилось покидать зал, чтобы отдышаться. Невозмутимого Северянина это необычное для поэтического вечера веселье не трогало.

- В феврале 1918 года в Политехническом музее в Москве состоялись выборы «короля поэтов». По итогам голосования победил Северянин, вице-королем окрестили Маяковского.

Церемония награждения была довольно своеобразной: из ближайшего похоронного бюро был доставлен взятый на прокат огромный миртовый венок. Его возложили на шею Северянина. Венок свисал до колен рослого поэта, но это не помешало ему спеть свои классические «поэзы», гордо вытянувшись и заложив руки за спину. Свой титул поэт воспринял крайне серьезно.

- Сознание собственного дарования до конца жизни сопровождало Северянина. Житель ленинградской деревни Венкула Борис Йыге вспоминал, как однажды увидел поэта у продуктовой лавки. Высокий незнакомец с изящными манерами привлек внимание сельских мужиков. Один из них высказал догадку, что это «местный поэт Игорь Северянин». Услышав это, поэт остановился и резко бросил: «Не местный, а вселенский. А вы понимаете, что такое "вселенский?»

- И самое главное  -  сегодня, 16 апреля, актриса Псковского театра Ирина Смирнова отмечает свой день рождения. Поздравляем Ирину и желаем творческого взлета, успехов и вдохновения. Завтра у всех любителей ее творчества будет повод поздравить ее лично.

Напоминаем, «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» начнется в 19.00 на малой сцене.   

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/repertoire/poetry/severyanin.   

Подготовлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
16.04.2019, 11:531 Псковская актриса Ирина Смирнова представит новую программу - «Поэзо-вечер. Игорь Северянин» 15.04.2019, 15:060 Скрипач Гайк Казазян: Самое главное в исполнительском искусстве - донести смысл произведения до зрителя 15.04.2019, 14:260 В галерее «Цех» пройдет выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе» 15.04.2019, 11:230 Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву
13.04.2019, 12:290 Благодаря работе детских киноклубов юные жители районов могут увидеть новые мультфильмы бесплатно 12.04.2019, 18:000 Фильм, фильм, фильм: в Театрально-концертной дирекции рассказали о региональной кинокухне 12.04.2019, 14:530 Детей младше 18 пускаем на «Хеллбоя» только с родителями – в региональной киносети рассказали, как ограждают детей от «взрослого кино» 12.04.2019, 09:573 В Псковском драмтеатре показали «Очень громкую премьеру». ФОТО
10.04.2019, 14:340 Впервые псковичи услышат камерную программу Московского Пасхального фестиваля в исполнении солистов Мариинки 09.04.2019, 21:303 Окей, андроид! 09.04.2019, 17:340 Казахский фильм о «лихих 90-х» и долгожданные «Мстители» выйдут на экраны региональной киносети Псковской области в апреле 08.04.2019, 13:076 Талгат Баталов: Зрителей «Очень громкой премьеры» ждет много сюрпризов
07.04.2019, 15:301 Премьера спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 07.04.2019, 10:030 12 апреля состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры» 05.04.2019, 15:130 Сегодня вечером в БКЗ Псковской филармонии «Здрасьте, я Ваша тетя!»: билеты еще есть 04.04.2019, 11:570 Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом»
03.04.2019, 16:110 Хеллбой побывал в Псковской области в рамках рекламного кинотура 03.04.2019, 13:391 В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля 02.04.2019, 14:230 В Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». ФОТО 02.04.2019, 13:140 Знаменитую Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
02.04.2019, 12:200 Широкий репертуар, качественная картинка и звук: кино идет в районные центры Псковской области 02.04.2019, 11:230 Купить автобус и поставить два спектакля планируют в Псковском театре кукол 01.04.2019, 15:161 Актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко: В роли самого себя 01.04.2019, 11:240 5 апреля псковичам покажут комедию «Здрасьте, я Ваша тетя!»
31.03.2019, 10:444 31 марта и 1 апреля Псковский драмтеатр примет участие в фестивале «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань» 29.03.2019, 14:540 «Очень громкая премьера» приглашает на кастинг всех желающих 29.03.2019, 14:461 Было бы хорошо к Ганзе возродить опыт уличных постановок театра «Карусель», считают псковские актеры 29.03.2019, 14:371 В подготовке к спектаклю «Река Потудань» нами двигали азарт и кураж - актер Псковского драмтеатра
29.03.2019, 14:252 Псковский драмтеатр переживает сейчас самый выдающийся период - актер Виктор Яковлев 29.03.2019, 14:232 Виктор Яковлев о номинации спектакля «Река Потудань» на «Золотую маску»: Раньше нам просто нечего возить было 29.03.2019, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной Дню театра 29.03.2019, 10:520 Выставка «Играем в театр» откроется в галерее «Цех»
28.03.2019, 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове 28.03.2019, 10:040 XLV Фестиваль русской музыки в Пскове завершился концертом оркестра Мариинки 27.03.2019, 20:520 Худрук Фестиваля русской музыки выразил особую благодарность псковскому зрителю 27.03.2019, 15:201 Псковский драмтеатр поздравляет со Всемирным днем театра
27.03.2019, 11:051 Путин вручил премию для молодых деятелей культуры РФ режиссеру Сергею Чехову. ВИДЕО 27.03.2019, 08:450 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра закроет Фестиваль русской музыки в Пскове 27.03.2019, 08:220 Детский концерт «Сказки Пушкина» прошел в Пскове. ФОТО 26.03.2019, 16:290 В Пскове с успехом проходит 45-й Фестиваль русской музыки. ВИДЕО
26.03.2019, 08:130 Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 25.03.2019, 14:460 Режиссер Сергей Чехов награжден премией президента РФ за постановку спектакля «Река Потудань» 25.03.2019, 12:430 5 апреля в областной филармонии покажут «Здрасьте, я ваша тетя!» 25.03.2019, 12:390 Режиссер спектакля R.E.P.L.I.C.A: Когда человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек?
24.03.2019, 09:311 Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене 23.03.2019, 19:563 «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» 23.03.2019, 15:560 Псковский театр кукол отметил тройной праздник 23.03.2019, 12:030 Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове
22.03.2019, 10:470 Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем 21.03.2019, 19:281 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове 21.03.2019, 14:290 Чуки и Геки в путешествии сквозь года 21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались!
21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель 20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение
20.03.2019, 12:320 Концерт Тамары Гвердцители 19.03.2019, 18:330 Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр! 19.03.2019, 17:560 Фестиваль русской музыки будет жить дальше и станет еще ярче и интереснее - Николай Хондзинский 19.03.2019, 17:150 Николай Хондзинский: Мы продолжаем движение к театру оперы и балета
19.03.2019, 15:120 Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях» 19.03.2019, 14:340 С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский 19.03.2019, 12:330 На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков 18.03.2019, 15:481 «Очень громкую премьеру» покажут в Пскове 11 и 12 апреля
18.03.2019, 12:570 20 марта откроется выставка художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина» 15.03.2019, 16:310 «Дело Луначарского» о XLV Фестивале русской музыки. ВИДЕО 15.03.2019, 14:190 Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей 15.03.2019, 14:000 Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове
15.03.2019, 13:340 6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A 15.03.2019, 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли» 15.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной XLV Фестивалю русской музыки 14.03.2019, 16:330 Духовой оркестр псковского детского дома «Геликон» отметил 15 лет со дня образования
14.03.2019, 15:180 Псковичей приглашают на грандиозный концерт Артиста с большой буквы Валерия Леонтьева 14.03.2019, 12:220 Несравненная Тамара Гвердцители выступит в Пскове 12.03.2019, 13:090 Фантастическую мелодраму и оглушительную комедию готовит Псковский драмтеатр для показа в апреле 12.03.2019, 11:510 Здрасьте, я ваша Тетя!
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru