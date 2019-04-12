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Псковская актриса Ирина Смирнова представит новую программу - «Поэзо-вечер. Игорь Северянин»

«Я так бессмысленно чудесен…»

17 апреля актриса Ирина Смирнова представляет на малой сцене Псковского театра драмы свою новую программу - «Поэзо-вечер. Игорь Северянин» - к 130-летию поэта.





А знаете ли вы, что…

- Настоящая фамилия поэта - Лотарев, но известность пришла к нему под псевдонимом Игорь-Северянин. Именно так, через дефис, автор писал свое литературное имя, считая его знаком рождения как поэта и своим оберегом. Действительно, необычный псевдоним словно переломил до того неудачную творческую судьбу Северянина, поставив его в один ряд с величайшими поэтами эпохи.

- По материнской линии Северянин был родственником Афанасия Фета и сочинять стихи начал уже в восьмилетнем возрасте. Несмотря на недостаток образования - поэт окончил всего четыре класса Череповецкого реального училища - он был одержим литературой и десять лет издавал собственные стихи за свой счет в виде тоненьких брошюр.

- Как ни странно, стать звездой поэту помог разгромный отзыв Льва Толстого. В 1909 году писатель Иван Наживин привез одну из брошюр Северянина в Ясную Поляну и прочитал его стихи классику русской литературы. Строчка «Вонзите штопор в упругость пробки» из стихотворения «Хабанера II» вызвала у Толстого негодование: «И это - литература? Вокруг - виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них - упругость пробки…»

Однако самого Северянина критика мэтра нисколько не огорчила, ведь после того, как отзыв попал в прессу, поэт стал знаменитостью.

- На волне успеха Северянин основал собственное литературное направление - эгофутуризм. Он провозгласил: раз природа создала всех людей эгоистами, нужно развивать в себе это качество. Однако меньше чем через год поэт покинул созданную им группу и заявил, что желает быть одиноким.

- Зрители его выступлений вспоминали, что Северянин поражал прежде всего своеобразной манерой петь стихи на мотивы известных музыкальных произведений. Обладая прекрасной памятью, хорошим слухом и удивительно сильным голосом, поэт мог воспроизводить даже сложные оперные партии. Поначалу далеко не все зрители воспринимали его всерьез.

Современники писали, что на одном выступлении публика расхохоталась в голос, услышав его «завывающий баритон» с носовым произношением. Некоторые люди смеялись так безудержно, что им приходилось покидать зал, чтобы отдышаться. Невозмутимого Северянина это необычное для поэтического вечера веселье не трогало.

- В феврале 1918 года в Политехническом музее в Москве состоялись выборы «короля поэтов». По итогам голосования победил Северянин, вице-королем окрестили Маяковского.

Церемония награждения была довольно своеобразной: из ближайшего похоронного бюро был доставлен взятый на прокат огромный миртовый венок. Его возложили на шею Северянина. Венок свисал до колен рослого поэта, но это не помешало ему спеть свои классические «поэзы», гордо вытянувшись и заложив руки за спину. Свой титул поэт воспринял крайне серьезно.

- Сознание собственного дарования до конца жизни сопровождало Северянина. Житель ленинградской деревни Венкула Борис Йыге вспоминал, как однажды увидел поэта у продуктовой лавки. Высокий незнакомец с изящными манерами привлек внимание сельских мужиков. Один из них высказал догадку, что это «местный поэт Игорь Северянин». Услышав это, поэт остановился и резко бросил: «Не местный, а вселенский. А вы понимаете, что такое "вселенский?»

- И самое главное - сегодня, 16 апреля, актриса Псковского театра Ирина Смирнова отмечает свой день рождения. Поздравляем Ирину и желаем творческого взлета, успехов и вдохновения. Завтра у всех любителей ее творчества будет повод поздравить ее лично.

Напоминаем, «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» начнется в 19.00 на малой сцене.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/repertoire/poetry/severyanin.

Подготовлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области