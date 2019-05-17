Сцена / Спектакли

Шесть спектаклей в июне покажет Псковский театр кукол своим зрителям

Впервые за долгие годы Псковский театр кукол будет работать в июне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в первый летний день зрителей ждет спектакль «Карнавал животных» с удивительным и прекрасным миром музыки Сен-Санса. Лев, антилопы, слон, летающие рыбы и французские улочки оживут на глазах юных театралов. Зрелищные, красочные декорации, перевоплощения, все это можно будет увидеть в музыкальном спектакле, поставленном по одноименной сюите французского композитора, главным режиссером Театра кукол Александром Заболотным и петербургским художником Андреем Севбо.

9 июня зрителей ждет театральная импровизация «Красная шапочка», рассказанная двумя сказочниками из разных сказок Шарля Перро. Всем хорошо знакомая сказка о маленькой любопытной девочке Красной шапочке, о ее маме и бабушке и, конечно же, о злом сером волке. Только вот какая незадача: сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, потому что кот и мышка, случайно оказавшиеся в сказке, часто придают событиям совершенно другой ход. И уж совсем неожиданным окажется сказочный финал.

Кто живет в волшебном теремочке, зрители Театра кукол узнаю 16 июня на спектакле «Терем-теремок». Крохотный теремок, увитый гирляндами из спелых плодов, цветов и колосьев,- хорошо и уютно здесь обаятельным и забавным героям: Мышке, Лягушке, Зайке, Ёжику. Нашлось место даже медведю. Спектакль весёлый, как говорится со смешинкой. Но с другой стороны грустный – со слезинкой. Ребёнок ведь как цветок, должен расти и под солнцем, и под дождём, и под ветром, уметь и радоваться, и грустить.

Помимо этих и других спектаклей зрителей будут ждать приятные сюрпризы. Это и наша любимая акция «В театр всей семьей», когда билеты на спектакль можно приобрести за 50% от стоимости (на спектакли, которые состояться 1, 16, и 22 июня). И показ нового спектакля «Как стать артистом», который точно понравится и детям, и взрослым. И еще один сюрприз: зрители, купившие билет на спектакли, которые состоятся 8 и 9 июня, могут получить пригласительный билет на спектакль «Цветочек аленький для Марфушки маленькой», его играем 18 июня в 17.30, кроме того в этот день Вас ждет небольшая творческая встреча.

Добавим, что количество мест в зале ограничено, поэтому количество пригласительных билетов тоже ограничено!

Зрителям, оплатившим билет онлайн, достаточно позвонить в кассу и забронировать место по пригласительному билету, назвав фамилию.

Телефон касса театра кукол 56-33-13, 89212126554.

Заказ и бронирование билетов: http://orbilet.ru/venue/90.