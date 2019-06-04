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12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Спектакли

Эскизы спектаклей о гениях русской литературы покажут в Псковском драмтеатре

04.06.2019 15:19|ПсковКомментариев: 0

Псковский театр готовит зрителям сюрприз: эскизы спектаклей о гениях русской литературы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, с 22 по 25 июня Псковский академический театр драмы проводит режиссерскую лабораторию «Театр про писателей», приуроченную к юбилеям Александра Пушкина, Ивана Крылова и Александра Солженицына.

На лаборатории будут показаны эскизы спектаклей по пьесам современных авторов, героями которых стали заметные фигуры из истории русской словесности. Зрители и экспертный совет лаборатории определят лучшие эскизы, которым в дальнейшем суждено будет стать репертуарными спектаклями театра. В экспертный совет лаборатории вошли театральные критики: Жанна Зарецкая (Санкт-Петербург), Нияз Игламов (Казань), Оксана Кушляева (Санкт-Петербург).

Количество билетов на показы эскизов ограничено.

22 июня в 13.00 на Малой сцене состоится показ эскиза спектакля по пьесе Марты Райцес «Невидимки». Режиссер - Константин Солдатов.

В ролях: заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженная артистка России Галина Шукшанова, Наталья Петрова, Ксения Тишкова.

К пьесе молодого драматурга Марты Райцес, вошедшей в лонг-лист драматургического фестиваля «Любимовка», театр обращается первым: прежде «Невидимки» еще нигде не ставились. Райцес предупреждает, что ее пьеса – не документальная, это художественный вымысел, основанный на исторических фактах.

Пьеса составлена из женских монологов: Натальи Решетовской, первой жены Александра Солженицына, и Елизаветы Воронянской, его преданной поклонницы и сподвижницы. Время действия – конец 1960-х, эпоха сворачивания хрущевской оттепели и начала гонений на Солженицына.

Эскиз спектакля создает Константин Солдатов (г. Калуга), автор многочисленных спектаклей в Калуге и других городах страны, в 2017-2018 годах - главный режиссер Кировского драматического театра. В 2016 году был номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Жили-были», поставленный в Шарыповском городском театре.

В этот же день, 22 июня, вечером, в 18.00, в Музее театра пройдет показ эскиза по монографии Николая Петракова «Последняя игра Александра Пушкина». Режиссер - Евгений Кочетков.

В ролях: Максим Плеханов, Евгений Терских, Мария Петрук, Андрей Ярославлев, Ирина Смирнова.

Видный советский экономист Николай Петраков имел удивительное хобби – исследование биографии Пушкина. Итогом стали статьи и книги. Именно книга Петракова о последних днях жизни Пушкина, причинах его дуэли с Дантесом, непростых отношениях с царем легла в основу необычного спектакля. Спектакля не на основе пьесы, рассказа или романа, а на основе научно-популярной монографии.

Эскиз спектакля создает Евгений Кочетков (г. Москва), в прошлом – актер Омского академического театра драмы, а сейчас – режиссер театра «Школа современной пьесы» в Москве, координатор программы «Класс молодой режиссуры».

23 июня в 18.00 на Малой сцене зрители увидят эскиз спектакля по пьесе Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын». Режиссер - Елена Павлова.

В ролях: заслуженный артист России Сергей Попков, Илона Гончар, Нина Семенова.

Если прочитать один из псевдонимов великого русского баснописца Нави Волырк наоборот, то получатся вполне знакомые имя и фамилия - Иван Крылов. Пьеса Олега Михайлова о великом баснописце ставится впервые. Автор знаменитых басен в юности придерживался радикальных реформаторских взглядов, потом стал лоялистом и любимцем властей. О двойственности Крылова, его тайной внутренней жизни театр рассказывает в жанре фантастической притчи.

Эскиз спектакля делает Елена Павлова (г. Санкт-Петербург), молодой режиссер, чей первый спектакль «Ло-ли-та» уже привлек внимание самобытностью творческого почерка, а второй – «Снегурочка» – стал номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска».

24 июня в 19.00 на Малой сцене будет показан эскиз по пьесе братьев Олега и Владимира Пресняковых «Пленные духи» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Айрата Абушахманова.

В ролях: Лев Орешкин, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова, Валентина Банакова, заслуженный артист России Виктор Яковлев и др.

Эта пьеса гремела в начале 2000-х во многом благодаря московскому спектаклю Владимира Агеева, а теперь она незаслуженно подзабыта. Ее название – парафраз заглавия эссе Марины Цветаевой об Андрее Белом. Абсурдистский анекдот с участием Белого, Блока, Дмитрия Менделеева и его дочери Любови Дмитриевны оборачивается ностальгическим экскурсом в эстетику Серебряного века, размышлением о природе творчества, эфемерном и трудноуловимом человеческом счастье. Любовь Менделеева когда-то играла на псковской сцене, а теперь она вернется сюда уже в качестве персонажа.

Над эскизом спектакля работает Айрат Абушахманов (г. Уфа), главный режиссер Башкирского Национального драматического театра им. М. Гафури, автор нескольких десятков спектаклей в Уфе, Таллине, Казани, Туймазы, Салавате, Стерлитамаке, Чебоксарах. Среди самых известных его работ: «Долгое-долгое детство», «Грешно ли любить?», «Пролетая над гнездом кукушки», «Мастер и подмастерье», «Джут». Спектакли «Черноликие» и «Зулейха открывает глаза» стали лауреатами Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» в разных номинациях.

25 июня, в 17.00, на планшете Большой сцены, заключит режиссерскую лабораторию «Театр про писателей» постановка эскиза по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Режиссер - Семен Серзин.

В ролях: Екатерина Красногирова, Денис Кугай, Ангелина Курганская, Роман Сердюков, Дарья Чураева, Анна Шуваева

С недавнего времени известный прозаик Дмитрий Данилов стал писать пьесы и за несколько лет превратился в одного из самых репертуарных драматургов страны. Первую постановку «Свидетельских показаний» осуществили в Красноярске. В феврале этот спектакль принимал участие в Псковском Пушкинском фестивале. А теперь наш театр делает попытку собственной версии пьесы. Ее главный герой – таинственный писатель Александр Виват, то ли убитый, то ли покончивший с собой, свидетелей немало, но их показания разительно отличаются друг от друга.

Эскиз спектакля готовит Семен Серзин (г. Санкт-Петербург), руководитель независимого проекта «Невидимый театр». Семен Серзин неоднократно был номинантом театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Его спектакль «Собачье сердце», поставленный в Набережных Челнах, в 2019 году стал лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Камышине. Семен поставил несколько спектаклей в московском Театре им. А.С. Пушкина, работал в петербургском ТЮЗе, Театре комедии, «Приюте комедианта», ярославском Театре им. Ф. Волкова, новосибирском «Глобусе», пермском «Театре-Театре» и многих других театрах России. В фильме Кирилла Серебренникова «Лето» Семен Серзин исполнил роль администратора ленинградского рок-клуба Николая Михайлова.

Цена билета 200 рублей.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/afisha

Теги: #Псковский театр драмы #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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