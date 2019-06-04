Сцена / Спектакли

«Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли?

В субботу, 22 июня, в 18.00 на Малой сцене Псковского драматического театра имени А.С.Пушкина будет показан эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» по одноименной сенсационной книге Николая Петракова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.



Видный советский и российский экономист, академик Николай Петраков имел удивительное хобби - исследование биографии Пушкина. Итогом стали статьи и книги. Именно книга Петракова о последних днях жизни поэта, причинах его дуэли с Дантесом, непростых отношениях с царем легла в основу необычного спектакля. Спектакля не на основе пьесы, рассказа или романа, а на основе научно-популярной монографии.

В ней автор попытался раскрыть истинный характер взаимоотношений в «четырехугольнике» Пушкин-Наталья Николаевна-царь-Дантес и буквально взорвал установившуюся в пушкинистике версию тех трагических обстоятельств, в которых оказался поэт в последние годы жизни.



На самом деле никакого Дантеса как предмета ревности для Пушкина просто не существовало, утверждает исследователь, вспышки подозрений в неверности в пушкинских письмах жене относятся к 1831-1832 годам, когда на горизонте Дантеса не было и в помине...

«Александр Сергеевич оставил нам две главные загадки своей гибели: дрался ли Пушкин на дуэли с истинным виновником своего унижения и кто был автором и распространителем анонимного пасквиля, явившегося катализатором бунта поэта?» - такие вопросы задает автор в своей монографии и отвечает на них, приводя неопровержимые факты.



В одном из своих последних интервью (Николай Петраков умер в 2014 году) исследователь прямо утверждает: «Я считаю, что мы имеем право знать правду. А нас десятилетиями уверяли в том, что Пушкин стрелялся с негодяем Дантесом. Пушкинисты сами не понимают, что подобными заявлениями унижают поэта и как великого творца, и как выдающуюся личность. Не мог Пушкин опуститься до того, чтобы ревновать к слащавому юнцу, каким был этот французик. Это слишком мелко. В действительности происходило жесткое противостояние двух, если хотите, глыб…».



В кого же на самом деле целился поэт на своей дуэли и почему, по версии автора, Дантес был только игрушкой в чужих руках, вы узнаете, посмотрев эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина».

Эскиз на псковской сцене создает Евгений Кочетков (г. Москва), в прошлом – актер Омского академического театра драмы, а сейчас – режиссер театра «Школа современной пьесы» в Москве, координатор программы «Класс молодой режиссуры».

В ролях: Максим Плеханов, Евгений Терских, Мария Петрук, Андрей Ярославлев, Ирина Смирнова.

Напомним, что с 22 по 25 июня Псковский академический театр драмы проводит режиссерскую лабораторию «Театр про писателей», приуроченную к юбилеям А.С. Пушкина, И.А. Крылова, А.И. Солженицына. На лаборатории молодые, но уже очень известные режиссеры России вместе с актерами псковской труппы покажут эскизы спектаклей по пьесам современных авторов, героями которых стали заметные фигуры из истории русской словесности.

Зрители и экспертный совет лаборатории определят лучшие эскизы, которым в дальнейшем суждено будет стать репертуарными спектаклями театра.

В экспертный совет лаборатории вошли театральные критики: Жанна Зарецкая (г. Санкт-Петербург), Нияз Игламов (г. Казань), Оксана Кушляева (г. Санкт-Петербург).

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/afisha.

Цена билета 200 рублей