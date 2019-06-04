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В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын»

В воскресенье, 23 июня, в 18.00, на Малой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С Пушкина в рамках режиссерской лаборатории «Театр про писателей» зрители увидят эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Знаком ли вам Нави Волырк, уважаемые дамы и господа? Доводилось ли встречать это имя? Знаете, что (или кто) под ним скрывается? Самые проницательные, полагаем, догадались…



Если прочитать один из псевдонимов великого русского баснописца Нави Волырк наоборот, то получатся вполне знакомые имя и фамилия - Иван Крылов. В год 250-летия со дня рождения прославленного баснописца пьеса «Нави Волырк - капитанский сын», имеющая подзаголовок: «Жизнь Ивана Крылова, медведя оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу», становится особенно актуальной.

Это увлекательнейшее драматургическое произведение принадлежит перу известного российского драматурга Олега Михайлова и во многом неожиданно и парадоксально осмысливает судьбу прославленного литератора и уникального человека, вошедшего в историю не только многочисленными своими баснями, но и столь же многочисленными чудачествами.

Известно, что автор знаменитых басен в юности придерживался радикальных реформаторских взглядов, потом стал лоялистом и любимцем властей.

О двойственности Крылова, его тайной внутренней жизни театр рассказывает в жанре фантастической притчи.

В сюжете лихо переплетаются исторические факты с вымыслом, сатира с исповедальностью, а комедия с драмой.

Да и как иначе, если главный герой - один из лучших мастеров аллегории и иносказания, оставивший после себя кучу загадок и легенд?

Эта пьеса еще не ставилась в театрах России, но имя драматурга Олега Михайлова псковским зрителям знакомо.

На Пушкинском театральном фестивале псковичи посмотрели спектакль по его произведению «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» в исполнении артистов из Нижнего Новгорода.

Эскиз спектакля «Нави Волырк –капитанский сын» на псковской сцене ставит Елена Павлова (Петербург), молодой режиссер, чей первый спектакль «Ло-ли-та» уже привлек внимание самобытностью творческого почерка, а второй – «Снегурочка» – стал номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска».

В ролях: заслуженный артист России Сергей Попков, Илона Гончар, Нина Семенова.

Для зрителей 12+. Заказ и бронирование билетов на сайте театра

Цена билета 200 рублей.